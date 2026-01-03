「別人逃生口是警消入口」 灼傷痕見證消防員高風險

台北市 / 綜合報導

全台消防員編制超過2萬人，實際上卻只有1萬7000多人服勤，這十年來，因公殉職就超過30人，受傷更是不計其數！華視新聞頂真人物系列報導，帶您來看到，南投警消林冠儀，他曾經被火紋身，見證消防員的高風險，這十年來，他致力推廣消防員健身，也積極參加世界警消運動會，還勇奪金牌！林冠儀希望藉此，帶動全台消防員，都能增進體能、練得越來越強壯，在面對繁重勤務，守護民眾安全的同時，警消也能夠減少受傷機率！

廣告 廣告

民眾往外逃警消往裡跑，面對猛烈火勢說不怕是假的，滅火救人天職戰勝內心恐懼，卻也在消防員林冠儀臉上，留下一道二度灼傷的痕跡，南投消防局中心碑分隊員林冠儀說：「消防隊是很需要體能，跟力量的一個工作，你知道你的力量越來越大的話，事實上我們的勤務會覺得，相對起來它的處理，會越來越輕鬆，所以就開始往這方面去訓練。」

親眼見證消防職業的高危險性，林冠儀更加積極強健體魄，飛出國參與世界警消運動會，拿金牌為國爭光的背後，更期盼帶動全台消防員，南投消防局中心碑分隊員林冠儀說：「每年每年的進步這東西就像，我們職場生涯是可以拉很長的，現在越做要越久嘛，事實上你把你的肌力體能養好，你在職場上像我們每天都有跑救護，甚至打火你的肌力跟體能都變好了，基本上你就可以遠離那些受傷。」

全副武裝一趟趟訓練，負重前行仍不辭辛勞，只為了守護民眾安全，一頭栽進了健身世界，也影響身邊親朋好友，林冠儀太太說：「本來不太運動，不太相信重訓這件事情，我平常去跑步啊爬山就好，為什麼一定要做這個運動，看到他這樣子其實對自己健康，真的是滿有幫助，我婆婆也是有在訓練，身體狀況真的是有變好。」

打火救災救護勤務繁重，工作之餘還能持續熱愛運動，嚴格自我訓練精進，林冠儀相信變強變壯助人助己，透過自身在體能上的表現，喚起消防夥伴和上級幹部，對消防訓練的重視。

原始連結







更多華視新聞報導

世界警消運動會傳捷報！ 「極限消防員」團體賽奪金

消防員休假出國比賽 飛機上遇乘客不舒服主動救護

消防署攜手地方檢討盤整 戮力緩解消防員高壓

