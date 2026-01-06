別以為他是內向！當孩子變沉默時 專家警示：這可能是霸凌的求救訊號

記者張雅筑／台中報導

近年來，校園霸凌與青少年心理健康事件頻傳，每一樁悲劇背後，往往隱藏著社會對「孩子微小求救訊號」的忽視。台灣少子化嚴重，雖然每個孩子都是父母的寶貝，但當他們在校園遭受排擠、語言暴力，甚至面臨「隱形霸凌」時，有半數的大人都會解讀成，只是「同儕間的打鬧」或「孩子太內向」等。這種輕視，往往成為孩子心中難以痊癒的深沉陰影，嚴重影響人格發展。

為了讓家長們更瞭解霸凌對身心的影響，同時減少憾事的發生，衛生福利部台中醫院打破傳統醫療框架，首創「陪你長大導航站」諮詢平台。這項由臨床心理中心與小兒科深度跨科合作的創新模式，旨在霸凌傷痕擴大前，為徬徨的家長與孩子拉起第一道防線。

霸凌不是「長大的必經過程」：心理受創會改變大腦

當孩子遭遇排擠或隱形暴力時，家長常在焦慮中迷失方向。圖為台中醫院臨床心理師林亭妤（左）正與家長（右）深入分析孩子的心理狀態，透過專業建議與溝通技巧，協助父母辨識霸凌信號，重建家庭支持系統。（示意圖，非新聞個案家長／台中醫院授權提供）

台中醫院臨床心理師林亭妤分享了一則令人揪心的實例，她指出，5歲的小琳（化名）原本是個活潑的孩子，但自從上幼兒園後，變得悶悶不樂、甚至拒絕說話。父母焦慮地擔心孩子是否在學校遭遇霸凌或同儕排擠，卻又不知該向誰求助。

「很多家長擔心孩子被貼上『精神科』標籤，因而錯過黃金干預時機。」林亭妤指出，長期處於社交壓力的孩子，其心理發展會停滯甚至倒退。透過導航站的「兒童團體治療」，小琳從原本的退縮，到第三次能舉手發言，五次後甚至能勇敢說出「我不舒服」，學會建立心理邊界。這不只是行為的進步，更是心理韌性的重建。

怕貼標籤不敢求診？切記，「小兒科」是最強後盾

許多家長發現孩子出現過動、社交障礙或叛逆行為時，第一反應是抗拒精神科。台中醫院小兒科李德敏主任與徐敏哲醫師感同身受地表示：「門診常看到家長無所適從，怕用藥影響孩子發育，又怕社會眼光。」

為了降低求醫門檻，「陪你長大導航站」採取一站式服務。家長只需帶孩子前往熟悉的兒科門診，經醫師初步評估後，若發現有教養困擾或心理受傷跡象，會立即預約心理師介入。

「這不只是治療孩子，更是治癒家庭！」 台中醫院臨床心理中心組長盛心毓強調，導航站採取「雙管齊下」策略。一方面訓練孩子的人際應對，另一方面則教導父母如何進行「適切陪伴」與「親子共讀」，讓家庭從高壓戰場變回溫暖的避風港。

預防勝於治療：別等孩子心碎才補救

近日社會大眾對霸凌議題的關注，喚醒了我們對兒童心理健康的重視。盛心毓組長呼籲，霸凌的傷害不只是當下的淚水，更可能演變成成年後的焦慮與自我否定。她強調，「陪你長大導航站」的成立，就是希望在心理問題尚未成疾前「防患未然」。

台中醫院首創「陪你長大導航站」諮詢平台，由小兒科醫師與臨床心理師跨科合作，打破傳統醫療標籤。透過醫師診斷與心理師專業輔導，協助家長辨識孩子的求救訊號，並在傷害造成前建立健康的親子互動關係。（圖／台中醫院授權提供）

在少子化浪潮下，育兒不該是一場孤軍奮戰的苦旅！台中醫院暖心表示，希望透過醫學專業與溫暖關懷的導航，讓每一位在人際迷霧中掙扎的孩子，都能找到回家的路；讓陪伴成長的過程，重拾應有的甜蜜與歡笑。

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

