「別以為你是我哥就不敢殺你」張文危險人格難以言喻... 哥哥結婚特別叮囑媽媽：不要找弟弟來

1219北捷隨機殺人案震驚社會，凶嫌張文犯案後墜樓身亡，動機由學者研判分析。（翻攝畫面）

去年（2025）12月19日北捷恐攻驚嚇全台，27歲凶嫌張文在持刀殺害3人後墜樓身亡，警方無法進一步偵訊釐清動機，只能透過專家學者依現有證據進行犯罪心理鑑定。最新調查報告出爐，學者研判，張文並非單純情緒失控，而是長期生涯挫敗、自卑累積，最終選擇以「表達式暴力犯罪」方式，對社會發出極端訊號。

遭父痛罵6字成轉折？ 人生失序逐步黑化

檢警調查，張文出生於高學歷家庭，父親為工程師、母親為會計，哥哥循父親腳步成為工程師，唯獨張文始終找不到人生定位。求學期間，他不顧父親反對就讀餐飲科，卻又頻繁抱怨辛苦，甚至萌生退學念頭。

畢業後雖考上虎尾科大，但大四再度放棄學業，轉而從軍報名志願役，卻在服役期間表現平庸。父親要求他「至少當個士官」，張文卻冷回「我不想負責」，甚至自導自演酒駕，只求被驗退，最終遭父親怒斥「你就是個廢材」，父子關係徹底決裂。

與家人斷聯3年半 母親靠匯款確認「兒子還活著」

與父親翻臉後，張文北上獨居，對家人全面斷聯長達3年半。母親多次傳訊關心，全遭已讀不回、不讀不回。為了確認兒子是否還活著，張母只能定期匯款，只要看到帳戶有被提領，就當作一種「生存訊號」。

令人鼻酸的是，這些母親為確認平安而匯出的錢，除了生活費外，也成了張文購買煙霧彈與犯案刀械的資金來源。

不是衝動殺人 學者：高度計畫的「表達式暴力」

中正大學犯罪防治系教授許華孚指出，張文犯案具有明顯、縝密且長期的事前準備，並非典型反社會人格衝動犯罪，而是屬於「表達式（expressive）單獨暴力行為」。

張文刻意選擇台北車站、中山捷運站、誠品南西等人潮密集公共場域下手，目的在於造成最大社會震撼，藉由極端暴力「被看見、被記住」，以彌補其長期自卑與人生挫敗。

哥哥早感不安 結婚時交代「不要邀他」

許華孚也轉述張文哥哥的說法，指出弟弟高中時期就開始出現異樣，鄭捷案後更頻繁將「殺人」掛在嘴邊，甚至曾嗆聲哥哥：「別以為你是我哥就不敢殺你。」

兄弟關係逐漸疏離，哥哥後來搬到高雄生活，甚至在結婚時特別叮囑母親：「不要找弟弟（張文）來。」直言內心真的擔心「他會殺人」，那種危險感難以用言語形容，卻始終揮之不去。

