「別以為你是我哥就不敢殺你」！張文一句話「讓家人從此切割」…哥哥婚禮不敢邀他

台北市2025年12月19日傍晚發生重大隨機殺人事件，現年27歲的張文先是多處縱火、在台北車站投擲煙霧彈，再前往中山南西商圈犯案，並持長刀攻擊不特定民眾，最終造成4人死亡、11人受傷，其中包括張文畏罪墜樓身亡。台北地檢署日前偵結全案，認定張文涉犯殺人等8罪，但因其已當場死亡，依法不起訴，隨著鑑定報告與專家訪談陸續曝光，張文自青少年時期以來，與家人日益疏離、甚至讓至親感到恐懼的歷程也隨之曝光。

國中開始出現暴力言行 家人首次感到「不對勁」

中正大學犯罪防治學系暨研究所教授許華孚指出，張文就讀國中時曾使用BB槍射擊，當時就已開始出現情緒偏激、言語暴力的狀況，讓家人感到不安。專案小組指出，張文在國三升高一期間性格明顯突變，正好就是鄭捷捷運殺人案發生後的時期，張文也開始時不時就把「殺人」掛在嘴邊，看新聞時如果對報導中的人事物不滿就會說出「要是我就把他殺了」等語。

張文父母下跪道歉 圖／攝影林煒凱

許華孚表示，起初張文的家人都以為只是玩笑話，但張文的言語隨著時間推移卻越發具有攻擊性。張文哥哥在製作筆錄時坦言，過去曾被弟弟以「別以為你是我哥，我就不敢殺你」類似發言恐嚇，讓他開始對自己的親弟弟產生恐懼感，自此刻意保持距離，還在結婚時特別交代母親「不要通知張文」，只因害怕張文會在婚禮上突然失控動手；他此後南下高雄工作、定居，兄弟倆幾乎不再往來，而張文也逐步與家庭斷聯。

母親溺愛釀大禍？案發後哥哥北上獻花、向死者家屬致歉

隨機殺人案發生後，張文哥哥特地從高雄北上，除了在北車獻花悼念死者，也特別感謝在案發時奮勇制止張文、最終不幸喪命的余先生及其母親，一封署名「張文哥哥」的致謝卡片中寫道：「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上」、「家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌，軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好。」

北捷花海出現張文哥哥親筆信。民眾提供

對此，張文哥哥事後向警方證實，這封信是由他口述、妻子代筆，信中提及所謂的「霸凌」內容，都是他聽母親的轉述，並非自己了解到的事情。不過，檢警追查後，發現張文母親長期對兒子高度保護又溺愛，並主觀認定張文曾遭霸凌，但深入訪查張文國中、高職、大學同學、軍中班長、前同事等超過140人後，都未發現實際霸凌事證。

專家鑑定指出，張文的犯罪並非一夕形成，而是在長期與家庭、社會逐步脫鉤的過程中發展，雖然家人早已察覺其「危險感」，卻因恐懼與無力介入，最終只能選擇疏離，然而最後仍未能阻止悲劇發生。檢方最終定調，張文屬高度計畫性、追求最大社會張力與象徵結果的「表達式暴力犯罪」，但其死亡讓刑責無從追究，最後於1月15日偵結全案。



