「別以為你是我哥就不敢殺你」張文1句話與家庭斷聯 專家揭與鄭捷相似點

張嫌曾對親哥說出「別以為你是我哥，我就不敢殺你」，最終與家庭斷聯。（合成照片／翻攝畫面、取自張嫌臉書）





北捷台北車站與中山站去年12月19日傍晚發生嚴重隨機殺人事件，27歲的張姓通緝犯在捷運站內丟擲煙霧彈並持大刀砍傷路人，最終釀成4死11傷重大傷亡，張嫌本人也因畏罪墜樓身亡。隨著全案偵結，犯罪防治學專家指出，張嫌從青少年開始就出現情緒偏激、言語暴力的情況，更曾對親哥哥說出「別以為你是我哥，我就不敢殺你」，最終張嫌也與家庭斷聯。

國中曾拿BB槍射擊也曾威脅親哥

本案隨著北檢偵結，選任3位專家鑑定張嫌犯罪動機，參與鑑定的中正大學犯罪防治學系研究所教授許華孚透露，張嫌就讀國中時曾拿BB彈射擊，當時就開始出現情緒偏激、言語暴力的情況，令家人感到不安；在北捷爆發鄭捷隨機殺人案後，張嫌更開始不時將「殺人」掛在嘴邊，張嫌的哥哥在製作筆錄時，更坦言弟弟過去曾說出「別以為你是我哥，我就不敢殺你」等語，讓他嚇得要求父母「結婚時別通知張嫌」，只怕弟弟會在婚禮上失控動手。

廣告 廣告

與哥哥比較產生自卑與憤怒

張嫌的哥哥之後便南下高雄工作、定居，兄弟倆幾乎不再往來，張嫌也逐步與家庭斷聯。許華孚表示，張嫌對哥哥的敵意，恐怕也是來自哥哥的優秀，張嫌出社會後實際工作僅不到3個月，顯示對制度化與責任制的職場適應不良，恐因認為自己比不上哥哥、加上認為父母長期偏愛哥哥，導致產生自卑與憤怒，「這點與鄭捷相同」。

哥哥證實送卡片致敬余家昶

北捷隨機殺人案發生後，張嫌的哥哥也從高雄北上，奉上親筆致謝卡片給第一時間制止張嫌的英雄余家昶，他指出這張卡片是自己口述、妻子代筆，卡片中除了感謝余母將余家昶帶來世上，也提及「家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌，軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好。」

張嫌哥哥表示，信中提及的霸凌內容都是聽母親轉述，並非自己了解到的事情。但經檢警追查，發現張母疑似主觀認定張嫌遭霸凌，而實際訪查張嫌從國高中、大學到同事等超過140人，都未發現實際的霸凌事證。

專家鑑定指出，張嫌是一個社會邊緣化的人，包含其職場失敗、家庭關係斷裂、親密關係的缺乏，導致他對未來前途感到一片茫然，進而否定自己，最終選擇用一種「讓大家看到的方式」來表達。（責任編輯：卓琦）

更多上報報導

國際動漫展祭出「張文條款」 防毒面具等cosplay不得入場

張文隨機殺人動機首曝光 北檢：追求社會震撼的表達式犯罪

張文犯案「4步驟」曝光、早選定誠品為「最終站」 但殺人動機仍不明