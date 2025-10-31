別以為冬粉最健康！營養師曝光NG吃法 恐會增加高血壓風險
台灣有不少料理都含有冬粉，也有人會因為冬粉熱量低，將其取代白飯！不過營養師「老辜」就指出，冬粉會讓人誤會是減肥好夥伴，但調理方式的不同，反而會攝取更多鈉，增加高血壓風險。
營養師老辜於粉專「老辜營養與科學」指出，涼拌菜、火鍋、滷味、湯麵到減肥菜單，總是可以看到冬粉的身影，透明又輕盈的外觀，讓人聯想到「熱量低、吃不胖、最健康」，不過究竟如何呢？老辜從多方面進行分析。
老辜談及營養密度，冬粉的原料為綠豆，但製造過程中僅保留大部分的澱粉，而綠豆本身的礦物質與維生素等，大部分營養都流失掉，因此「從營養密度來看，它比綠豆更單一。」
光看膨脹後的冬粉，熱量低不足以評價它是否「健康」，因為真正決定它健康與否的是料理方式、份量與整體搭配。據南韓研究稱，麵食類湯品若鈉攝取過多，將與高血壓風險相關。
老辜說明，常見的冬粉料理都少不了油鹽糖的料理與調味，諸如炒冬粉「多油、高鈉」，涼拌冬粉常會使用芝麻油、糖與醬油，而麻辣鍋冬粉則是湯頭辣油厚重、鹽分驚人。
老辜建議，料理時可多放蔬菜，不只增加膳食纖維，還能增加飽足感，還得注意烹調時的用油或重口味的湯頭；同時也能搭配蛋白質，加入豆腐、豆干、魚肉、瘦肉、蛋等。
對於不少人想靠餐餐吃冬粉減肥，卻忽略料理方式以及份量的潛在影響，老辜認為，均衡飲食才是邁向健康的關鍵。至於健康的體態管理，在於整體飲食的選擇，以及份量的控制。
最後，老辜解釋，他並非否定冬粉，而是希望大家不要以「二分法」看待食材，「沒有一種食材，最完美的。請善用食材、學習搭配、懂得節制」。
