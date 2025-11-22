別以為只是疲倦沒關係！壯男突頭暈走路不穩 就醫檢查竟腦幹中風
記者張雅筑／台中報導
我國十大死因第4名為包含腦中風在內的腦血管疾病，近日氣溫驟降，衛生福利部台中醫院神經內科吳宇軒醫師提醒，腦中風症狀常被誤以為疲倦，若延誤治療，可能錯失黃金搶救期。今年初，台中60多歲的許先生在寒流中起床後感到頭暈，但仍外出參加教堂活動。幸好教友發現他走路不穩，休息後未改善立即就醫，才發現罹患腦幹梗塞性中風，及時治療才避免嚴重後遺症。醫師呼籲民眾，應留意血壓與身體警訊，天冷時尤其要小心。
天氣逐漸轉涼、變冷，心血管疾病患者要當心，千萬別忽視一些小警訊！台中66歲的許先生，身材高壯的他，本身有三高病史，但病況控制得算穩定，平時飲食也非常養生且固定登山健行。去（2024）年，許先生從公司卸下主管職務後積極投入教堂志工行列，不但投入教堂課後輔導班課輔工作，每個月還舉辦學子戶外教學活動，深受教會學子尊敬，未料一個寒流造成腦中風。
許先生在今年初的一次寒流來襲時感到不太對勁，起床後覺得有些頭暈，但他不以為意，仍照常去教堂參加活動，但教友發現許先生走路情況怪怪的、不太穩，陪他休息片刻後不見改善，就陪同許先生就醫，沒想到一檢查竟是腦幹梗塞性腦中風！幸好及時就醫，許先生在接受腦中風團隊「一站式治療」，兩個月後病況穩定出院，目前門診追蹤中。
衛生福利部台中醫院神經內科吳宇軒醫師表示，患者許先生到院時沒有臉歪嘴斜、半邊偏癱、講話口齒不清的典型腦中風症狀，但卻出現出現走路不穩等症狀。醫師補充道，許先生經神經理學檢查，並無手腳無力、言語不清與視力複視問題 ，但小腦神經功能測試卻發現右側辨識距離不良，所以懷疑是小腦或腦幹中風，住院進一步進行核磁共振檢查，果然發現腦幹右側、延腦外側出現明顯梗塞。
所幸許先生梗塞面積不大，經啟動「腦中風團隊一站式治療」， 神經內科給抗血栓藥物治療，確定腦梗塞狀況緩解，一週後就轉入復健病房，許先生在住院復健期間同時接受中醫針灸科治療，住院兩個月後順利出院，目前病況穩定，門診持續追蹤中。
「每年秋冬季節交替之際，門診患者明顯增加2成。」吳醫師表示，根據衛福部調查國人十大死因統計顯示，國人10大死因第4名為包含腦中風在內的腦血管疾病，僅次於癌症，每年都奪走上萬人的性命，因為腦中風的症狀很容易被大家認為是太疲倦，進而延誤黃金治療期造成遺憾。
吳宇軒醫師提醒，最近天氣轉涼，日夜溫差大，除了三高患者記得定期服藥，一般民眾也別輕忽，建議出門前戴口罩、圍巾、帽子加強保暖，避免冷空氣造成血管收縮，增加腦阻塞或腦出血的中風機率。
切記初期腦中風徵兆口訣「befast」！吳宇軒醫師表示，初期腦中風的症狀包括以下：「belance突然失去平衡走路不穩」、「eye突發性視力模糊或複視」、「face突然臉歪嘴斜」、「arm突然單側手腳無力」、「speech突然口齒不清或無法言語」，以及「time出現上述五種症狀之一就記下發病時間，立即送醫並告知醫師」。吳宇軒醫師語重心長補充道，目前血栓溶解劑黃金治療期為發病後4.5小時內，所以希望大家對中風有基本認識，可以及時送醫接受治療，避免遺憾。
