別以為只是瘀青！ 醫示警「7隱蔽症狀」：骨頭早就出問題

很多人都會問：「 怎樣知道骨頭可能受傷了 ？」這是一個很好的問題，對此，板橋亞東醫院骨科陳鈺泓主治醫師就來談談骨頭受傷的常見徵兆！

1、突然或劇烈疼痛：骨頭受傷的第一個明顯徵兆通常是疼痛，這種疼痛可能會在受傷當下立即出現，並持續不會改善，而且可能在活動或按壓受傷部位時加劇。與肌肉拉傷不同，骨折引起的疼痛往往更加深層且刺痛感明顯。這時請務必立即停止活動，避免對受傷部位施加壓力，並尋求醫療協助。

2、腫脹與瘀青：當骨頭受傷時，周圍的軟組織，像是肌肉或血管也可能受到影響，導致局部腫脹和瘀青。腫脹通常在受傷後幾分鐘至數小時內出現，瘀青可能呈現深紫色、藍色或黃色，隨時間逐漸改變顏色。

陳鈺泓建議，此時可以適度使用冰敷減少腫脹，每次約15-20分鐘，並將受傷部位抬高來促進血液循環。

3、畸形或不正常的外觀：骨頭受傷（如骨折）後，受傷部位可能出現畸形或異常的形狀，這是骨頭移位的明顯信號。像是受傷的部位可能看起來彎曲、不對稱或有凸起，或是骨折處可能感覺到骨頭摩擦的異常聲音（骨摩擦音）。

陳鈺泓特別提醒，請千萬不要嘗試自行將骨頭「復位」，應保持受傷部位固定，並盡快就醫。

4、活動受限或完全無法移動：骨頭受傷後，可能會因疼痛或結構損傷而無法正常活動。比如可能在嘗試活動受傷部位時，會有劇烈疼痛感，或完全無法移動。若是腿部或腳部骨折，可能完全無法站立或行走。

陳鈺泓提醒，這時要立即停止嘗試移動，使用支撐工具（如夾板或繃帶）臨時固定，避免進一步損傷。

5、麻木或刺痛感：在某些情況下，骨頭受傷可能伴隨神經受壓或損傷，導致麻木或刺痛感。這通常出現在受傷部位周圍或遠端，例如手指或腳趾，嚴重情況下甚至可能完全失去知覺。若伴隨麻木或刺痛，需特別警惕，因為這可能是更嚴重的損傷信號，如骨折壓迫到神經或血管。

6、聽到骨頭斷裂聲：在骨頭受傷的當下，有時會聽到明顯的「啪」或「咔」聲，這可能就是骨頭斷裂的聲音。當然，這種聲音通常伴隨劇烈疼痛，並立即出現其他症狀（如腫脹或活動受限）。如果聽到這種聲音，請務必盡快尋求專業醫療幫助。

7、持續性疼痛或恢復異常：如果受傷後幾天內疼痛不減，甚至有加劇的情況，可能是骨頭受損或其他內部損傷未被察覺。另外可能會有疼痛範圍擴大，或出現發紅與發熱等發炎跡象。

如果疼痛無法改善，應尋求醫師診斷，可能需要進行X光或MRI檢查來確認是否有骨折或裂痕。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

