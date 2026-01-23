別以為只是老了！耳朵出現摺痕恐是心血管危機？醫曝關鍵

[Newtalk新聞] 坊間流傳耳垂若出現明顯摺痕，恐暗示心臟疾病風險，這項觀察在醫學上被稱為 Frank’s Sign。家庭醫師李思賢指出，這不單是自然老化的皺紋，更是微血管循環障礙與全身老化的預警訊號。若發現耳垂因缺血導致彈性蛋白流失而塌陷，可能反映出冠狀動脈的健康狀況，是掌握健康主導權的重要指標。





家庭醫師李思賢在臉書粉絲專頁發文說明，這個看似微不足道的皮膚特徵，在醫學界已討論數十年。早在 1973 年，美國醫師 Sanders T. Frank 就觀察到許多心絞痛患者的耳垂都有這道摺痕。儘管早期存在不少爭議與不信任，但隨現代醫學影像與病理研究進步，專家越來越確定這極可能是身體發出的心血管疾病預警。

廣告 廣告





針對耳垂皮膚與心臟血管的關聯，李思賢表示，耳垂和心臟肌肉在解剖學上有個共通點，就是兩者都依賴終末動脈來供血。這意味著這些組織缺乏側支循環，一旦發生血管硬化或血流供應不足，這類組織最容易率先受損。李思賢進一步強調，當身體微血管循環出現障礙，耳垂組織會因為慢性缺血導致彈性蛋白流失與斷裂，進而塌陷形成摺痕。這道痕跡很可能反映了全身血管內皮系統的健康狀況，特別是冠狀動脈是否存在類似的微血管病變。





從功能醫學的角度觀察，這項特徵還牽涉到生物老化指標。李思賢指出，近期的深度研究發現，擁有這道摺痕的患者，體內端粒長度通常較短，代表細胞老化的速度比一般人快。此外，這些患者血液中的 Klotho protein 濃度也明顯較低。李思賢說明，Klotho 是一種由腎臟分泌的重要抗衰老激素，具有保護血管內皮、抑制血管鈣化的功能。當這些保護因子缺乏，身體會加速進入衰老模式，而耳垂摺痕正是這場內在風暴顯露於外的冰山一角，應視為系統性生物老化的外在表徵。





關於風險評估，李思賢表示，看到摺痕先不要過度恐慌，它是一種風險預估而非絕對診斷。並不是有摺痕就一定會心肌梗塞，但統計數據證實，有 Frank’s Sign 的族群，罹患冠狀動脈疾病、腦血管病變甚至周邊動脈阻塞的機率，明顯高於沒有摺痕的人。李思賢特別提醒，若摺痕出現在雙側耳朵且紋路深刻明顯時，其預測準確度會更高。





面對這類身體訊號，李思賢建議，若民眾或家中長輩發現耳垂出現這道痕跡，最好的應對方式不是尋求醫美手段，而是將其視為改變生活型態的契機。李思賢指出，應安排詳細的心血管檢查，特別針對血脂、高敏感度 C 反應蛋白 (hs-CRP)、血糖代謝以及血壓進行監測。





在日常保養方面，李思賢進一步強調，飲食上建議採取低醣飲食，以減少糖化終產物對血管壁的傷害，並補充足夠的抗氧化營養素來修復內皮功能，這才是治本之道。李思賢表示，「身體的每一個外觀變化往往都有其生理意義，讀懂這些訊號，我們才能在疾病真正發生前，掌握健康的主導權。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北捷又有人鬧事！酒醉男「手伸閘門外」害列車急煞 遭罰1萬元

快訊》13:41宜蘭縣近海發生規模4.2有感地震 3縣市有感 最大震度3級