別以為只是老！醫揭「夜尿4大危機」 中風、心臟病風險大增

記者鄭玉如／台北報導

夜尿不只影響睡眠，還可能提高心血管疾病、中風與跌倒風險。（示意圖／PIXABAY）

夜尿頻繁不只影響睡眠品質，還可能增加心血管疾病風險。泌尿科醫師蘇信豪提到，半夜因尿意中斷睡眠而醒來排尿1次以上即為夜尿症，它不一定代表老化，更是健康警訊。夜尿不只讓人睡不飽，還提升中風、心臟病的風險，甚至造成男性荷爾蒙低下，也會增加夜間跌倒的機率，死亡風險比一般人高出約1.5到2倍。

蘇信豪在臉書粉專指出，半夜「因尿意中斷睡眠」醒來排尿，只要1次以上就是夜尿症，臨床上若達到2次以上，通常就會嚴重影響生活品質與健康，另外，若是「白天的尿不多，晚上尿特別多」，夜間尿量佔全天尿量的33%以上，則是夜間多尿症。

廣告 廣告

蘇信豪表示，​夜尿不只讓人睡不飽，背後還隱藏四大危機，首先是「心血管疾病」，睡眠中斷會使血壓升高，研究顯示，夜尿患者中風、心臟病的風險明顯提升；還有「睪固酮（男性荷爾蒙）低下」，睪固酮必須在深層睡眠時才會分泌，男性若頻繁起床排尿，睡眠碎片化，睪固酮難以補足，讓人越老越累、體力變差。

再者是「夜間跌倒」，長輩最擔心跌倒問題，在夜間光線不足的情況下，容易增加跌倒風險，進而導致骨折，後續問題接踵而來。最後是「全因死亡率增加」，根據數據顯示，夜尿超過2至3次的人，死亡風險比一般人高出約1.5至2倍。

蘇信豪建議，若想改善夜尿問題，必須控制飲水量，例如晚餐後少喝水、湯和含水多的水果（如西瓜），也可以嘗試墊高腳，下午或睡前將腿墊高，讓下肢水腫的水分回流血液，睡前先排掉，至於飲食方面，戒掉刺激性飲品，睡前別喝咖啡、茶或含酒精飲料。

更多三立新聞網報導

半年激瘦10公斤！女子「餐餐過水」不碰油 驚見「1部位停擺」急就醫

過年熱量炸彈！沙琪瑪=3/4碗飯 營養師推「1零食」：降血脂又護心血管

放屁「臭雞蛋味」不是消化差！醫揭出現「1種氣味」快就醫

小弟弟大掃除「慘變紅豆冰」！醫揭除毛3隱患：不只性行為會傳染

