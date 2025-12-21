別以為是眼睛疲勞！醫警告：「這些症狀」恐是虹彩炎發作 自行用藥更慘

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

眼睛突然紅腫、視力模糊還伴隨疼痛？小心！這可能不是普通的眼睛疲勞，而是「虹彩炎」找上門！

虹彩炎早期識別指南 4個關鍵症狀

這種眼睛發炎疾病來勢洶洶，延誤治療可能影響視力。對此，眼科體系羅英源總院長就來教你認識虹彩炎的4大典型症狀，讓你能及早發現、及早治療。

1、眼睛紅腫充血，而且是「靠近黑眼珠」的紅

不同於結膜炎整片泛紅，虹彩炎在角膜周圍特別充血 ，呈現環狀紅圈。這種「睫狀充血」是虹彩炎的招牌特徵，眼白靠近黑眼珠處會特別紅，看起來像戴了一圈紅色隱形眼鏡。

2、眼睛痛到受不了，尤其是「深層脹痛」

虹彩炎的疼痛不是表面刺痛，而是眼球深處的鈍痛、脹痛，有時還會痛到太陽穴、眉骨。症狀在光線較亮時會加劇(因為瞳孔收縮刺激發炎的虹膜)，有些患者形容「好像有東西在眼睛裡面脹著」，這種感覺超不舒服！

3、看東西霧茫茫，視力突然下降

發炎會導致眼內蛋白質滲出，讓視線變得模糊不清，就像隔著一層毛玻璃看世界。有些患者會看到光暈，或者覺得眼前有薄霧遮擋。視力下降程度因人而異，但通常會明顯感覺到「跟平常不一樣」！

4、超級怕光，見光就想躲

虹彩炎患者對光線異常敏感，即使是普通室內光線都覺得刺眼難耐！這是因為發炎的虹膜在調節瞳孔時會產生劇痛，所以大腦本能地想避開光刺激。很多患者會不自覺瞇眼、戴墨鏡，或躲在陰暗處才覺得舒服。

虹彩炎需要專業治療 出現不適快就醫

羅英源提醒，如果發現自己突然變得異常怕光合併眼睛紅及脹痛感，連手機螢幕都覺得刺眼，配合其他症狀就要立刻就醫檢查！如果同時出現以上2-3個症狀，務必立即就診眼科！虹彩炎需要使用類固醇眼藥水和散瞳劑治療，絕對不能自行購買眼藥水處理。早期發現、規律治療，大部分患者都能完全康復不留後遺症！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

