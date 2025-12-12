別以為每天早晚刷牙就夠了！牙齦紅腫、牙縫變大⋯小心「牙周病前兆」

一名60多歲的女主管，長期因工作忙碌、外食頻繁、作息不穩定，雖然每天都有刷牙，但多年以來方式不正確，又缺乏牙縫清潔，讓牙菌斑悄悄累積。起初她並未在意牙齦不適，直到腫痛加劇、感覺部分牙齒開始鬆動，才前往牙醫求診。X光檢查顯示，她的牙周支持骨（齒槽骨）已大範圍吸收，屬於牙周病惡化後期。醫師提醒，正確清潔比次數更重要。











牙周病是台灣成年人最常見的口腔健康問題之一，根據衛生福利部國民健康署資料顯示，牙周病盛行率高達8成，其中有5成處於嚴重的狀態，而且會隨著年齡增長漸漸惡化。而美國疾病管制與預防中心（CDC）也指出，30歲以上成人約有47%具有牙周疾病症狀，顯示牙周健康議題在不同國家皆相當普遍，值得民眾提高警覺並加強日常清潔。

廣告 廣告





牙周病初期4症狀



恩主公醫院牙醫部醫師趙冠齊表示，很多人以為有刷牙就算做到位，但若沒有清潔到牙齦邊緣與牙縫，細菌仍會在看不見的地方持續引發發炎。當細菌長期累積於牙齦下方，發炎會逐漸破壞牙周組織與骨頭，使牙齒變得鬆動，嚴重時甚至會影響咀嚼與日常生活。

趙冠齊說明，許多民眾因牙周病在早期症狀輕微、幾乎沒有不適而延誤治療。牙周病初期常見以下症狀：

牙齦紅腫

刷牙不易清潔乾淨

牙縫變大

口氣改變





正確刷牙比次數重要



許多民眾認為「1天刷3次牙」就代表有做好口腔保健，但趙冠齊強調，清潔的質量遠比刷牙的次數重要。刷牙角度錯誤、清潔時間太短、未確實清潔牙縫，都容易讓牙菌斑殘留，建議以下正確刷牙方式：

刷牙時應確實清潔牙齒外側、內側、咬合面與牙齦邊緣，至少有1次要做到「完整且細緻的清潔」。

若牙縫較小，使用牙線會較恰當；若牙縫偏大或牙周支撐組織已退縮，牙間刷能更有效移除深處堆積的牙菌斑。

至於牙刷的選擇，應依牙齦厚度、牙縫大小與個人使用習慣，調整刷毛軟硬及刷頭大小，「沒有任何一種牙刷最適合所有人。」趙冠齊也補充，電動牙刷對清潔技巧較不熟練的民眾也有一定幫助，可維持比較穩定的清潔效果。





牙周病依嚴重程度治療



趙冠齊提到，牙周病屬於慢性疾病，治療目標是控制發炎與減緩惡化，並非一次就能完全解決。臨床治療方式通常依嚴重程度不同而有差異，包括：

例行性洗牙（Scaling）： 清除牙齒表面及牙齦邊緣的牙菌斑與牙結石，是維持牙周健康的基本步驟。

深層牙周清創與根面整平（Debridement and Root Planing）： 當發炎深入牙齦下方、細菌附著於牙根表面時，需要深入牙周囊袋進行刮除，以減少發炎。

牙周手術（視嚴重度評估）：在骨頭吸收嚴重、牙周囊袋過深時，醫師可能會評估是否需進行牙周翻瓣／再生手術，清除更深層的細菌與病變組織。

趙冠齊指出，治療後的維持比治療當下更重要，患者必須改善清潔習慣並定期追蹤，才能真正穩定牙周狀況。





出現這些牙周警訊別再拖



趙冠齊說明，若牙齦出現容易腫脹、按壓不適感、刷牙或吃東西後總覺得不夠乾淨，或是口臭持續加重、牙齒開始出現輕微晃動、牙縫變大、牙齦退縮等狀況，都是牙周健康惡化的警訊，甚至有些人會發現牙齒排列逐漸改變或出現縫隙，這些都是發炎長期破壞牙周組織的徵兆。

趙冠齊強調，牙周病造成的骨頭與牙周組織破壞多半不可逆，越早處理，越能保留原生牙齒的功能。牙周病並非無法避免，關鍵在日常的清潔與定期追蹤，建議每3～6個月進行一次口腔檢查與洗牙，養成正確的刷牙方式並確實清潔牙縫；若出現牙齦腫脹、不適或刷牙後仍覺得口腔不夠清潔，都應儘早尋求牙科協助。

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

牙痛如何快速止痛？能吃普拿疼嗎？關於「牙痛」你必須知道的5件事

半夜牙痛怎麼辦？別再含冰塊！牙醫教你「5招實用撇步」快速止痛



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為別以為每天早晚刷牙就夠了！牙齦紅腫、牙縫變大⋯小心「牙周病前兆」