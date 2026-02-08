別以為派誰都會贏！他為江啟臣抱屈

▲看不起何欣純？他為江啟臣抱屈「揭初選陷阱」：別以為派誰都會贏。（圖／翻攝江啟臣臉書，2025.12.29）

[NOWnews今日新聞] 國民黨台中市長初選爭議持續延燒，核能流言終結者創辦人黃士修臉書發文為立委江啟臣抱屈，直指黨中央與參選人楊瓊瓔無視雙方簽署的民調保密協議，江啟臣為展現善意，配合楊瓊瓔將初選拖至三月底，雙方原協議對民調執行日期與機構嚴格保密，避免外界動員干擾；不料黨中央與楊瓊瓔陣營竟先後發布新聞稿，明確指出民調將在三月最後一週進行。江啟臣對此嚴正抗議，組發會卻辯稱僅公布「週別」而非「特定日期」仍合乎協議，引發基層對選務公正性的質疑。

黃士修以「突襲考試悖論」諷刺黨中央的邏輯漏洞，批評將民調區間縮限至特定七天後，原本具隨機性的抽樣演變成可預期。他質疑，黨中央昭告天下在特定七天守候電話，可能導致樣本遭污染，不僅讓保密協議形同虛設，更是對江啟臣的變相欺壓。黃士修直言，國民黨似乎看輕對手何欣純，提醒黨內「別以為派誰都會贏」，強調初選應回歸基本的程序正義。

至於初選僵局，黃士修呼籲國民黨中央正視協議已遭破壞的事實，儘速召集江啟臣與楊瓊瓔重新擬定民調時間，以昭公信。他也提到，現任市長盧秀燕曾發聲認為三月底初選時程太晚，顯示目前安排並不符合基層期待，要求黨部在競爭激烈的台中市長選戰前，必須先給江啟臣一個合理的交代。

