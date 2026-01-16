「別以為職務不高就沒風險！」陸委會曝公務員赴陸案例：中共硬闖下榻旅館

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對中共不斷積極誘拉、異常盤查，加劇公務員人身安全風險，內政部日前預告修法，規定11職等以上公務員赴陸須經許可。陸委會今（16）日就指出，近期有中央部會的公務員反應，赴陸旅遊遭中共官員進入房間盤查，提醒公務員不要覺得職務不高就沒有風險。

陸委會今日召開例行記者會，副主委、發言人梁文傑表示，陸委會持續接獲中央部會的公務員反應，他們在赴陸旅遊期間，除了在通關受到盤查，還遇到中共官員進入他們下榻的旅館房間，詢問他們的工作職務內容、上司、同事等。

梁文傑說，提醒公務員不要認為自己只是基層人員，或所任職務沒接觸到國家機密，就覺得赴陸不會有任何風險，中共想要蒐集和探查的公務訊息幾乎無所不包，所以11職等以上的公務員赴陸須由內政部聯審會許可，10 職等以下則維持現行制度。

梁文傑也再次提別提醒，中華民國的公務人員不要覺得自己職務不高，或所任職務沒有接觸到國家機密就沒有風險。「風險是存在的，而且我們最近已經接到好幾個案例。」

