別以為與你無關！反年改週五表決 吳思瑤：藍白拿你我稅金補7000億缺口

記者李鴻典／台北報導

國民黨立法院黨團推動反年改修法，提案修正《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退撫條例》，要求所得替代率不再遞減，每月退休所得隨現值待遇調整，最快將於本週五三讀。民進黨立委吳思瑤說，年金破產， 7000億缺口是全民買單，藍白是拿你我的稅金去補這個黑洞。

吳思瑤提到，民進黨這週公布的民調，76.2%不認同人民納稅錢來支付這筆公教退撫。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

這週戰場是年改，週五就要表決。不要以為這與你無關！吳思瑤說明，年金破產， 7000億缺口是全民買單，藍白是拿你我的稅金去補這個黑洞。

廣告 廣告

吳思瑤提到，民進黨這週公布的民調，76.2%不認同人民納稅錢來支付這筆公教退撫，認同的只有11.9%。七比一！七倍的人反對！但藍白不甩民意，硬是要幹！

吳思瑤進一步表示，藍白挖中央的錢去給他們執政的縣市首長，你可能無感，認為這是政客在爭權奪利。

國民黨立委陳玉珍提案立委助理費可以拿去私用，國民黨團總召傅崐萁還說這是進步的法案。你覺得無所謂，反正藍綠立委都一樣。

吳思瑤提醒，年改走回頭路，你可能覺得管他基金破不破產，反正你不是公務員沒差。藍白正在侵蝕我們的國本，藍白正在讓透支國家財政，藍白都在預支大家的未來。「雖然表決擋不下來，但讓更多人知道這些惡行真相，是我們的責任！」

更多三立新聞網報導

藍綠白吵翻了！翁曉玲喊開會慘沒人理 「停公教年改」協商散會

吵成一團！立院「停公教年改」協商藍綠白爭不停 吳思瑤再被翁曉玲消音

藍白「停砍年金」今協商 綠曝民調：49%挺繼續年改「52.7%小草也支持」

立院今「停砍年改」協商！吳思瑤嗆又要碾壓：多數民眾支持年改繼續做

