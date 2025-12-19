別以為長輩都無害！到公園玩「孩子遭摸下體」：給阿祖看看

家長指控帶孩子到公園玩，阿婆竟伸手摸孩童生殖器。圖／翻攝自台中市南區區公所官網

「我不知道竟然會發生在我小孩身上」一名家長表示。台中健康公園腹地廣，許多長輩會在清晨及傍晚時刻前來運動，不過日前一名媽媽帶孩子到公園玩溜滑梯，碰巧遇到一名年約80歲阿婆，媽媽形容婦阿婆用「掃描的眼神」看了孩子一眼，並說道「來給阿祖看看，來來來！」未料將孩子帶向前，阿婆竟環抱、將手大力於生殖器上下其手；目前家長已經向警方報案、提告，同時提醒「不要覺得老人家無害就掉以輕心」。

台中一名媽媽表示，當天下午4點多帶孩子到健康公園玩溜滑梯，突然碰到一位阿婆，先是用掃描的眼神並問孩童「是男生還是女生？」出於禮貌，媽媽表示孩子是男生，不過當阿婆說「來給阿祖看」，原以為是基於喜歡孩子的善意，未料阿婆突然從背後環抱孩童，對其生殖器上下其手，母親見狀急忙抱回孩子，阿婆竟還想將手伸進男童褲子裡。

廣告 廣告

母親表示，將阿婆手扳開時，阿婆稱「要看小孩褲子有沒有拉好」，事後趕緊將孩子抱離阿婆視線，孩子也受驚嚇不敢說話、一直望向阿婆位置；母親心碎回憶，沒想到「過程不到10秒鐘真的很讓人驚嚇難以反應」，目前已向警方報案，一併提告，警方也鎖定特定人士，強調「就算沒有告成，也希望給對方一個警告」。

家長指控帶孩子到公園玩，阿婆竟伸手摸孩童生殖器。圖／翻攝自Threads

事件曝光，網友痛批「性騷性侵是不分年齡及性別，犯罪就是犯罪」、「這是對幼童強制性猥褻，可以被關3年以上」支持該名母親報警，指出「真的不要因為是長輩就放鬆」，網友分享幾年前生完兒子和媽媽逛超市，未料結帳時「孩子一直被後面的陌生老奶奶騷擾，不給摸就被嗆」；更猜測「一看就慣犯」，點出該名阿婆「眼睛還盯著旁邊路過的妹妹，感覺就是居心叵測的人」。

不過也有網友質疑阿婆可能是「失智或生病」，認為「阿茲海默症或是那種會讓人變得行為舉止不正常的老化疾病其實有很多」，應提高警覺並加以觀察；一派網友則強調「記取小燈泡事件，別讓小孩離身」。

事後該名媽媽回應，孩子回到校園「有請學校師長協助觀察及關心」，同時也會自行加強教育孩子有關身體界線，強調「不要覺得老人家無害就掉以輕心」，並感謝網友的警示。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

後天冬至「3巧合日」超難得！命理師：8生肖轉運好時機 6祕法曝

沒有快轉！孟加拉大學手扶梯「高速行駛」 16秒驚悚畫面曝

台灣人水準現形？武嶺被丟滿垃圾 民眾見1事嘆：沒火燒山真奇蹟