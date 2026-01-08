別信網路謠言！智慧收信箱無法代收掛號信 中華郵政給正確觀念

網傳買智慧郵箱放門口能「直接」收掛號信，中華郵政發聲了。（圖／翻攝自臉書／交通部）

最近網路流傳「將智慧收信箱放在家門口即可收掛號信」的訊息，讓不少民眾誤信是正確資訊，對此，交通部迅速澄清，稱中華郵政並未與銷售「智慧箱」的廠商簽約，目前掛號郵件依法皆須由收件人本人、家人或代理人親簽或蓋章才可領取。

交通部7日透過臉書官方粉絲專頁發文指出，最近網路上流傳有關民眾購買智慧收信箱放在門口就能直接收取掛號信的消息，強調掛號郵件一定要簽名或蓋章才可收領。中華郵政給民眾正確觀念，「掛號一定要『人』簽名或蓋章」，掛號郵件必須由本人、家人或代理人親自簽名或蓋章才能領取，郵務士不會投遞至私人智慧收信箱。

交通部在官方臉書提醒民眾，掛號郵件一定要簽名或蓋章才可收領。（圖／翻攝自臉書／交通部）

中華郵政也強調，目前並未與任何私人智慧箱廠商合作，網路影片所示「郵務士投遞特定品牌智慧箱」的說法完全不實。若民眾因工作或外出不便收信，可選擇使用中華郵政提供的「i郵箱」服務；此服務在寄件時指定收件，郵件送達後會發送簡訊密碼，收件人再前往取件，確保郵件收領合法、安全。

交通部提醒，若有特殊收信需求，民眾應直接聯繫當地投遞郵局，協商合法收件方式，避免因網路謠傳而造成損失。官方也呼籲民眾將正確訊息轉達親友，共同防範不實資訊。

中華郵政掛號郵件的簽收規定仍嚴格遵循「本人簽名或代理人簽收」原則，不容省略，提醒民眾切勿相信網路流言，以免影響郵件安全。

