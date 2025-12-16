別再上當 赴日涉詐遭捕、匯款香港被騙案頻傳

台灣民眾在日本涉嫌詐欺遭日方逮捕的案件持續上升，外交部台日協副祕書長林郁慧今天(16日)表示，部分國人誤信「暗黑打工」赴日而觸法，因此呼籲國人要尊重當地法規，切勿貪圖一時報酬而身陷牢獄之災。

林郁慧指出，國人在日涉詐遭捕的案件從2023年的4例、2024年5例，今年卻突然暴增至50例。

以上是國人以為可以免費赴日旅遊打工卻涉入詐騙犯罪，而陸委會16日則發出新聞稿，提醒國人不要輕易匯款至香港，因為近期國人遭詐騙匯款至香港銀行帳戶的求助案件也在增加。

陸委會表示，這類案件詐騙手法多元，像是謊稱受害者家屬、親友因故遭警方拘捕，再由同黨佯裝員警要求匯款擔保；或假扮公司高層主管下達匯款指示，誘騙受害者匯款。

陸委會指出，民眾若接獲可疑的境外匯款請求，務必提高警覺、仔細查證，並可向警政機關查證或撥打「110」、「165」等專線詢問。