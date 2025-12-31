別再丟整根蘿蔔做菜？農業部籲：分5大部位最好吃

冬天吃蘿蔔正當時！無論是煮湯、醃漬或涼拌都非常好吃，但其實挑對「部位」可以讓料理更美味，農業部介紹挑蘿蔔「3大重點」，若按5部位分別入菜，就能吃出蘿蔔的極致好味道。

別看蘿蔔只有簡單1根，按3重點挑選再分成5部位入菜更顯風味。（示意圖／取自pexels）

農業部在臉書粉專發文分享，蘿蔔每段都有不同風味，而挑選蘿蔔要注意3個重點，分別是「皮白又帶葉」、「光滑不過裂」、「沉重夠清脆」，這樣挑到的蘿蔔不僅新鮮，內裡水分充足也更好吃。

農業部介紹蘿蔔不同部位的吃法。（圖／翻攝自Facebook@農業部）

此外，農業部也說明，蘿蔔從頭到尾可分成5個部分，可根據部位特色使用於各種料理，口感比整根一起烹調更佳：

廣告 廣告

1、葉子：可以做成鹹菜，或加進湯裡增添風味。

2、上部：甜度高、辣度低，很適合切成絲或磨成泥，生吃涼拌。

3、中部：甜度、辣度都適中，煮湯、炒食剛剛好。

4、下部：甜度低、辣度高，最適合醃漬。

5、皮：甜度低、辣度高，最適合醃漬。

延伸閱讀

中職/三振能力突出！悍將再簽新洋投「愛力戈」

中職/桃猿運鈔車開出來！8年1.8億留隊長林立

中職/兄弟教練團大風吹！莎菈確定離隊 簽回徐基麟