別再亂丟碎玻璃！清潔員被割到見血 恐最高罰6000元

台北市環保局提醒，丟棄碎玻璃應遵守規範，違者最高可罰6000元。（圖／翻攝自臉書，台北市環保局）

碎玻璃該怎麼丟？不少人以為「包起來一起丟回收」就沒事，卻可能讓清潔隊員血流如注。近日一名清潔人員分享自身經歷，指出有人將碎玻璃混入一般回收物中，導致他在作業時被破裂的玻璃瓶割傷，痛批「真的別這樣害人」。台北市環保局也提醒，丟棄碎玻璃不只要妥善包裝，更應標示清楚，否則最重可罰6000元。

這名清潔員在社群平台發文表示，曾有民眾將一整袋回收物直接丟進車上。他聽見袋底傳來異響，警覺裡頭可能有玻璃瓶，便伸手翻找確認。結果一抓起破掉的啤酒瓶，手掌立刻遭利緣割破、鮮血直流。他無奈呼籲，「碎玻璃拜託不要跟回收混在一起！」

廣告 廣告

文章引發大量留言討論。有民眾分享自身做法，表示會將碎玻璃放進剪開的寶特瓶，再封口並貼上警示標籤；也有人說會用厚報紙包好後交給垃圾車。部分網友則指出，有些地區的清潔人員反而建議直接「包起來丟垃圾車」，讓不少人感到困惑。

對此，台北市環保局回應，碎玻璃屬於「廢玻璃類」，正確做法是用厚紙、紙盒或硬殼容器包妥，並在外層明確標示為「破損玻璃」或「危險物」，再交由回收車回收。環保局表示，維護回收流程安全，民眾也有責任，亂丟不但可能害人受傷，還可能挨罰最高6000元。

針對部分民眾反映曾遇清潔人員拒收或給予相反建議，新北市環保局也回應，若遇類似情況，建議記下時間、地點與當事人說法，向當地環保局反映，協助釐清並改進作業規範。

環保單位強調，碎玻璃傷人事件層出不窮，提醒民眾「做好分類、標示清楚、包裝牢靠」三步驟，是對前線人員最基本的尊重與保護。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

竹北之肺「雙市雙福」將通透上線 鄭朝方：改造縣福園秋天見

三立採訪車恍神衝進中山彰化銀行釀10傷 駕駛稱：車速轉速無故提高

救不回小生命！詹能傑「2年前遺憾」被翻出 選擇交出生存機會