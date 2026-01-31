別再亂切洋蔥！廚師曝料理祕訣：切對方向比較甜

洋蔥可以抗氧化、保護心血管，煮飯時在料理中加入還能增添食物風味。一名日本廚師分享，根據不同的使用需求，只要使用不同切法就能讓洋蔥呈現出不同的特點，如逆著紋路、將洋蔥打橫來切的話，可以破壞更多纖維，能夠將洋蔥快速煮軟，同時釋放出更多甜味。

《Yahoo JAPAN》專欄報導，廚師Papuchan指出，洋蔥釋放的甜味能夠增添料理風味，跟青菜一起炒或放入湯鍋裡面燉煮都很好用，但其實根據不同的使用需求，只要變換一下切洋蔥的方法，就能讓洋蔥吃起來有完全不同的口感。

廣告 廣告

Papuchan表示，若想要保持洋蔥爽脆的口感，切洋蔥時要順著纖維的生長方向，以縱向的方法來切，如此一來洋蔥的纖維沒被破壞，比較容易保有水分，加熱後也比較不易散開，適合用在炒菜、湯品中。

若想讓洋蔥的水分、甜味快速釋放，短時間就將洋蔥煮軟的話，則要逆著纖維的生長方向，也就是把洋蔥打橫來切，如此一來洋蔥纖維被破壞的比較多，遇熱會快速軟化，煮過後將呈現滑嫩、濃稠的口感，適合使用在沙拉、燴飯或是燉煮的料理中。

臉書粉專「阿豐美食心廚房」也曾分享，縱切洋蔥的方式，因為是順著洋蔥的紋理切，比較沒有破壞到纖維，因此釋放的辛辣物質比較少，切洋蔥的時候比較不會辣眼睛，香氣也更溫和。

更多中時新聞網報導

袁小迪登《一級棒》 合作8美女直呼幸福

翻拍韓片再奏效 《陽光女子》票房逆襲

美伊緊張汽油漲 95下周衝29元