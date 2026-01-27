別再亂搶票！國內線3大新制：連假退票最多扣30%、優待票查核變嚴

為了解決連假期間國內線機位一位難求、卻常有旅客重複訂位或臨時退票導致浪費的問題，交通部今（27日）公告修正「國內線航空乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」，建立退票費用級距制度。

此次修法祭出三大新制，其中影響最大的是針對連假機票實施「退票費用分級制」，越晚退票手續費越高，最高可扣票面價30%。新規定將於3月9日生效，並自今年的勞動節連假起正式實施。

第一、連假退票採「分級制」 當日退票扣最重

過去每逢春節、清明等連續假期，離島航線機位需求極高，許多民眾為了確保行程，往往會先預訂多個航班，導致機位被提前占用，真正有需求的旅客反而買不到票。

現行規定中，針對3天以上連假且加註「逾期作廢」限制的機票，退票手續費統一最高為10%。為了鼓勵旅客盡早確認行程，新制將改採「分級收取」，依據距離航班起飛時間的長短，分為三個收費級距：

起飛前7日以上：手續費最高收取票面價 10%。

起飛前1日至6日：手續費最高收取票面價 20%。

航班起飛當日：手續費最高收取票面價 30%。

民航局表示，此舉是為了讓確定不搭乘的機位能及早釋出，減少候補人數，確保有限的空運資源能被充分利用。

第二、天災、生病無法搭機 免收退票手續費

除了加重退票罰則，新制也更有保障旅客權益的條款。民航局將航空公司原本內部採行的「不可抗力退票機制」正式明文化，寫入契約內容。

未來旅客若因不可抗力因素如天災，或因奔喪、個人疾病等不可歸責事由無法搭機，只要符合以下兩點程序，即可免收退票費用：

1. 於航班起飛前通知航空公司。

2. 辦理退票時提供相關證明文件（如診斷證明、訃聞、死亡證明等）。

這項修正能讓旅客更清楚自身權益，同時也鼓勵旅客若確定無法搭機應提早告知，以利機位釋出給其他有需求的人。

第三、優待票查核變嚴 購票、搭機皆須出示「正本」

為了確保票價優待制度的公平性，並避免消費爭議，此次修法也明確規範了優待票的查驗機制。

依據《兒童及少年福利與權益保障法》、《老人福利法》及《離島地區居民航空票價補貼辦法》等規定享有優惠票價的旅客，未來在「購票」及「搭機」時，都必須出示身分證明文件之正本（如身分證、戶口名簿、健保卡或身心障礙證明等），才能享有優待。

違規業者將受罰 提醒民眾詳閱規定

行政院消費者保護處提醒，新制將於3月9日生效，並配合勞動節連假售票期程實施。

若業者使用的定型化契約違反公告事項，經主管機關限期改正而未改正者，可依《消費者保護法》處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰；再次未改正者，最高可處50萬元罰鍰，並得按次處罰。

民航局也呼籲民眾，購買國內線機票前務必詳閱使用規定，共同維護連假疏運期間順暢且公平的搭機環境。