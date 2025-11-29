別再以為大容量比較划算！超市這些「便宜陷阱」你也中招？

走進超市，本想只買瓶醬油，卻不知不覺結帳時多了三樣零食、一盒甜點和一袋麵包；這種情景，你是否也熟悉？在講求精打細算的時代，看似便宜的優惠背後，卻可能藏著消費陷阱。

別被「大包裝」迷惑 小瓶裝可能更省錢

上班族葉小姐平日習慣到實體超市採購，原以為挑選大容量商品更划算，但實際計算後才發現，單位價格反而比小瓶裝還貴。「如果不拿計算機算，其實很難看出來，小容量雖然一次買比較多瓶，但總價竟然比大容量便宜，真的會被『大包裝等於划算』的觀念誤導。」她說。

除了包裝陷阱，貨架上琳瑯滿目的即期品促銷，也是讓人容易失手的區塊。葉小姐分享，有時看到商品快到期、價格便宜，會忍不住多買幾樣囤著，但最後可能因用不完快要過期而導致浪費，反而讓人感到壓力。

超市最危險3區！小心衝動購物失守

日本省錢達人就分享，有3大區域特別容易讓人衝動購買，首先是糖果與餅乾區，單價雖低，但人們常抱持「一包也還好」的心態，長期下來支出驚人；其次是入口處的麵包區，香氣撲鼻吸引購買慾望；最後則是折扣甜點區，看似划算，但若非必要，仍屬不必要的開銷。

「加一元多一件」讓你多買了不需要的東西？

對此，行銷專家胡恒士指出，業者在商品擺放上其實早有策略。「熱區，例如店內動線中最常經過的位置，會放置毛利高、但金額不高的小商品，像是零食、口香糖、電池等，因為價格不高，顧客會覺得買一下也無妨，但這些『隨手消費』會大幅增加整體開銷。」

他進一步說明，超商或超市的結帳櫃檯常擺放小型商品，正是為了利用消費者等候時的心理空檔，進行最後一波「誘買」。此外，「加一元多一件」、「第二件五折」、「買一送一」等行銷手法，更是常見的促銷策略。

胡恒士指出，這些優惠會讓人產生「不買可惜」的心態，結果買了不需要的東西。許多消費者因此產生衝動型購買，實際上不僅沒有省錢，還提高了不必要的支出。

購物前先列清單 記帳習慣不能少

保經公司事業部負責人李思穎也觀察到相似現象，她指出，像是「第二件八折」、「三件七折」等促銷，常讓人誤以為買得多更划算，但事實上，「很多人其實只需要一個商品，卻為了優惠湊數，最後用不到、甚至商品過期報廢。」

針對這樣的情況，李思穎建議，購物前應明確列出採買清單、設定預算上限，避免臨場的衝動購買。「別因為價格便宜就買，不該讓『好像很划算』成為出手的理由。」她並強調記帳習慣的重要性，建議善用APP工具追蹤收支，管理看似微不足道的小額支出。

「很多人會覺得幾十塊錢不需要管，但正是這些小錢，累積起來往往才是財務管理的破口。」李思穎說。

無論是大容量迷思、即期品促銷，還是低價小物的熱區誘購，超市裡看似貼心的行銷手法，其實處處考驗消費者的判斷力。要避免落入消費陷阱，除了理性思考與預先規劃，更要不被價格操控消費決策。

在物價上漲、荷包緊縮的時代，真正的精打細算，不是撿便宜，而是確保每一筆支出都用得其所。透過理性採買與良好消費習慣，才能守住自己的財務自由，不被花招百出的行銷策略牽著鼻子走。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／TVBS

