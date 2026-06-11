別再來！惡鄰持鑰匙沿路「刮車」粗估5車遭殃

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新竹市發生車輛遭惡意破壞事件。（圖／東森新聞）





新竹市發生車輛遭惡意破壞事件，一名男子被拍到邊走路邊掏出鑰匙，刮傷路邊停放車輛，且遭指控並非首次犯案。據了解，男子疑因先前在該路段承租店面時，認為鄰居車輛阻擋出入口而心生不滿，進而展開報復行為，初估已有5輛車遭刮傷，甚至還出現車輛被潑檳榔汁、丟菸蒂等情形，讓附近居民不堪其擾。

6月10日傍晚6點多，位於新竹市經國。一名黑衣男子與妻子一同散步時，右手疑似從口袋掏出鑰匙，經過一輛黑色休旅車時靠近車身，隨即以鑰匙刮傷車門，造成明顯白色刮痕，前後兩側車門均受損。

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遭刮車主表示，男子曾到店內叫囂，要求車輛不要亂停，但實際上並未佔到他的位置。車主指出，雙方過去早有糾紛，此次維修費用預估約1、2萬元。附近居民表示，該名男子過去曾在當地承租店面，疑似認為鄰居車輛影響其店門口出入，因此心生不滿並進行破壞。附近包膜業者指出，受損範圍包含車身多處刮痕，痕跡相當明顯。

初步統計，周邊約有5輛車遭刮傷。不僅如此，還有車主指出車輛被潑灑檳榔汁，擋風玻璃上甚至出現菸蒂。附近居民表示，原本選擇忍讓，但情況卻持續惡化。附近車行業者指出，事件已影響生意，也擔心男子再度出現，希望相關單位介入處理。

遭刮車主已報警提告，警方已調閱監視器畫面，並通知該名男子到案說明，後續將依法追究責任。

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