別再信「存精」變更猛！醫揭「禁慾4大傷害」：害早洩、恐易軟

泌尿科醫師陳鈺昕警告，長期禁慾恐造成早洩、勃起硬度下降、攝護腺發炎與海綿體彈性下降，建議維持規律射精，避免影響性能力與精子品質。（示意圖／PIXABAY）

2月14日西洋情人節將至，不少情侶會在當天約會慶祝，親密互動自然也隨之升溫。泌尿科醫師陳鈺昕提到，有些男性認為「禁慾」，有助於增強床上表現，但事實並非如此，並分享3大禁慾迷思，若長時間未勃起，恐導致陰莖血管彈性下降，出現硬度不足或勃起功能障礙。

陳鈺昕在臉書粉專指出，禁慾並不會讓床上表現更持久，若是長時間未勃起，反而讓陰莖海綿體缺乏充血刺激，甚至因缺氧而纖維化，導致陰莖血管彈性下降，出現硬度不足或勃起功能障礙。精子數量也不會變多，男性每天生成約1至3億個精子，且一生中會持續不斷製造，如果未定期射精排出，老化或死亡的精子堆積在體內，導致精子活動力下降，影響精子品質、降低受孕機率。

另外，適度禁慾約3至5天，確實可讓體內睪固酮濃度短暫上升，幫助短期提高性慾與爆發力，但長期禁慾如7天以上，體內睪固酮濃度並不會無限上升，反而造成性能力下降、性慾也隨之降低。

陳鈺昕列出禁慾造成的4大傷害，首先是「攝護腺發炎」，男性會分泌攝護腺液，如果沒有定期射精排出體外，長期累積在體內，可能引起慢性發炎或腫脹，陰莖充血勃起後，卻又忍住不射精，恐導致攝護腺持續呈現充血的狀態，進而增加發炎風險。

再者「勃起困難」，若長期缺乏性刺激，大腦對於性刺激信號反應恐變遲鈍，使性敏感度暫時下降，需要更強力的性刺激，可能出現勃起困難或硬度不足的情形，通常恢復規律射精後即可改善；還有「早洩」問題，太久沒射精或性刺激，神經敏感度會增加，重新開機後容易控制力下降。

最後是「海綿體彈性下降」，陰莖需定期勃起充血來維持血管彈性，若長時間未使用，會使海綿體纖維化，影響勃起時的視覺尺寸與硬度。陳鈺昕提醒，若持續3個月以上出現晨勃消失、硬度不足、提前繳械，應儘早尋求泌尿科醫師協助，避免延誤黃金治療時間。

