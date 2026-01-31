別再冤枉蛋黃了！糖尿病患「週吃 12 顆蛋」實測結果驚人

健康中心／程正邦報導

長期以來，雞蛋中的「蛋黃」常被視為心血管健康的頭號天敵，許多民眾甚至為了健康「捨黃吃白」。然而，最新的醫學研究正逐步翻轉這項過時觀念。復健科醫師王思恒引述國外大型臨床實驗指出，雞蛋攝取量與血液中壞膽固醇（LDL）的升降並無直接關聯，真正的關鍵在於「烹調方式」與「整體飲食結構」。

科學實測：高頻率食蛋並不增加代謝負擔

為了釐清雞蛋對高風險族群的影響，醫學界進行了一項名為 「DIABEGG」 的長期追蹤研究。該實驗對象鎖定糖尿病及糖尿病前期患者，並將其隨機分為兩組：高蛋飲食組每週攝取 12 顆以上雞蛋；低蛋飲食組每週攝取少於 2 顆雞蛋。

經過長達一年的追蹤，研究數據顯示，兩組在壞膽固醇（LDL）、血糖控制（糖化血色素）以及血管發炎指數上，竟然完全沒有統計學上的差異。王思恒醫師在其粉專「一分鐘健身教室」中解析，這項結果證明了雞蛋中的膽固醇並不會直接轉化為血管內的阻塞物，對大多數人而言，身體具備調節膽固醇水平的機制。

醫師警示：避開「奶油炒蛋」與「精緻澱粉」

儘管雞蛋獲判無罪，但王思恒提醒，這並不代表可以毫無節制地亂吃。他強調，雞蛋對健康的益處，取決於以下兩個核心原則：

1. 烹調法決定健康度：

* 推薦： 水煮蛋、蒸蛋、茶葉蛋。這類方式能保留雞蛋的優質蛋白質與葉黃素，且不額外添加過多油脂。

* 禁忌： 炸蛋、奶油炒蛋。這類做法會攝取過多的飽和脂肪與反式脂肪，這才是真正傷害心血管的元兇。

2. 聰明的「代換」邏輯：

若食用雞蛋是為了取代高升糖指數（High GI）的食物，如麵包、燒餅或含糖飲料，對於穩定血糖與增加飽足感有極大助益；反之，若吃蛋的同時依然攝取過量糖分與加工食品，雞蛋也無法抵消這些負面影響。

保護心血管應從大處著眼

王思恒建議，與其糾結於每天吃幾顆蛋，不如將心力放在「少吃糖、多運動」以及「戒除加工油炸物」。雞蛋是極佳的營養來源，內含豐富的維生素與礦物質，民眾應擺脫「恐蛋症」，回歸均衡飲食的初衷。

