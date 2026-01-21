別再凌晨排隊！彰化皮蛇疫苗「改下午預約」 1／26起開放登記

彰化縣推動65歲以上長者施打帶狀疱疹疫苗計畫，由於民眾搶翻天，縣府宣布自1月26日起疫苗全面開放預約登記，並調整為下午1時30分起發放號碼牌。（彰化縣政府提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣政府推動帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗接種計畫，購買2萬劑疫苗，20日起提供65歲以上長者施打，低收及中低收入戶可全額免費，一般長者僅需自付6000元，可省下逾萬元疫苗費，就有民眾昨日凌晨就忍著寒風到衛生所外排隊等候，縣府為此緊急宣布，自1月26日起疫苗全數開放預約登記至額滿為止，預約時段調整為每日下午1時30分起。

縣府表示，帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種計畫開放首日民眾反應踴躍，第1期（1月20日至1月23日）接種名額已於當日額滿，顯示長者對疫苗接種需求相當熱絡，施打意願遠超過預期。因接種踴躍，自1月26日起帶狀疱疹（皮蛇）疫苗全數開放預約登記至額滿為止。

縣府指出，考量近期氣溫驟降，為維護長者健康，預約時間改為每日下午1時30分開始發放號碼牌，並提醒65歲以上長者用餐完再前往衛生所預約。各鄉鎮一般長者疫苗接種分配名額共4567人，另考量大城、芳苑、竹塘偏遠地區交通不便，保留8成疫苗名額供設籍該鄉鎮民眾優先預約，如現場預約額滿，由衛生所現場登記候補名額，若後續低收及中低收入戶長者未施打疫苗釋出，將優先通知候補民眾。

帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種計畫由縣府自購2萬劑疫苗1萬個名額，提供設籍彰化縣滿一年之65歲（含原住民55歲）以上長者完成兩劑接種。低收及中低收入戶長者由縣府全額補助免費接種；一般長者接種兩劑自付6000元，其餘費用由縣府補助。

縣府衛生局提醒，一般長者完成預約登記後，須於7日內至銀行或超商完成自付額6000元繳費，在收到「繳費成功簡訊通知」，或預約登記滿14日後，再前往原預約衛生所接種。衛生局呼籲及早接種可有效提升保護力，降低帶狀疱疹及其可能出現併發症的風險。

