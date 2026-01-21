別再只挑最大顆！ 76年老牌蛋行揭真相 內行人反愛「小顆蛋」





多數消費者買雞蛋時，總習慣挑選外型最大顆的，認為份量多、比較划算，但這樣的選法真的聰明嗎？在台北經營76年的老字號「協興蛋業」近日在臉書分享選蛋迷思，指出雞蛋大小與營養價值並無直接關係，反而與母雞的年齡與產蛋階段密切相關，許多內行人甚至刻意尋找「小顆蛋」。

協興蛋業說明，雞蛋尺寸主要取決於母雞的生命歷程。剛開始產蛋的年輕母雞，因體型較小、產道尚未完全放鬆，所生的雞蛋通常較小，這類雞蛋被稱為「初生蛋」。雖然外觀看起來不夠氣派，但蛋殼往往較厚實，蛋黃比例高，風味濃郁，是不少老饕眼中的精品。

隨著母雞年齡增長、產蛋次數增加，體型逐漸變大，產出的雞蛋尺寸也會隨之變大。協興蛋業指出，消費者在市面上看到同一盒雞蛋大小不一，其實並非品質不穩，而是牧場刻意的生產安排。

為了確保每日穩定供應，多數牧場會同時飼養不同年齡層的母雞，讓年輕、中生代與年長母雞輪流產蛋，避免因汰換雞隻或產蛋空窗期影響市場供貨。也因此，雞蛋大小出現差異，屬於自然現象，反而代表生產過程未過度人工干預。

協興蛋業也強調，雞蛋的營養成分主要與飼料、飼養環境與新鮮度有關，並非單靠大小決定。小顆蛋並不等於品質差，大顆蛋也不一定更營養。

業者最後呼籲，消費者下次選購雞蛋時，不妨放下「越大越好」的迷思，多留意產地、保存方式與新鮮度。那些不起眼的小顆初生蛋，往往蘊含更濃郁的風味與口感，各有其獨特價值。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

