別再只會乾吃堅果了！這6個堅果入菜神仙吃法 打造大廚級風味

編輯/葉佳欣撰文

很多人對堅果的印象，還停留在「下午嘴饞抓一把」。但其實堅果最迷人的地方，是它一加進料理，整道菜的香氣、口感、營養層次都會瞬間升級，而且非常適合忙碌又想吃得好的女生。以下直接幫妳整理中餐西餐各3道實用食譜，每一道都有清楚比例與做法，新手也不會翻車。

自己煮飯可以吃得很安心，也能為生活帶來樂趣。圖/123RF圖庫

1.腰果宮保雞丁

食材：雞腿肉300克、無調味腰果80克、乾辣椒6根、蔥段2根、蒜末1大匙

調味料：醬油1.5大匙、米酒1大匙、糖1小匙、烏醋1小匙

廣告 廣告

做法：

雞腿肉切丁，用少量醬油與米酒抓醃10分鐘。腰果乾鍋小火炒至微金黃取出。鍋中少油爆香蒜末、乾辣椒，放入雞丁炒熟，再加入調味料與腰果快速拌炒，最後下蔥段即可。腰果的油脂會讓整道菜特別香。

腰果宮保雞丁很下飯。圖/123RF圖庫

2.杏仁炒時蔬

食材：杏仁片50克、花椰菜200克、甜椒1顆、蒜片1大匙

調味料：鹽1/2小匙、香油幾滴

做法：

杏仁片乾炒至微上色取出。花椰菜汆燙1分鐘備用。鍋中少油爆香蒜片，加入蔬菜快炒，調味後起鍋前拌入杏仁片與香油。這道菜清爽但很有存在感，超適合想吃健康又不無聊的日子。

3.花生麻醬拌雞絲

食材：雞胸肉1片、花生粉2大匙、芝麻醬1大匙、小黃瓜1條

調味料：醬油1大匙、糖1小匙、白醋1小匙

做法：

雞胸肉水煮後撕絲。芝麻醬、花生粉與調味料拌勻成醬汁。小黃瓜切絲，所有材料拌勻即可。花生粉會讓口感更濃郁，美味又很簡單的一道菜。

4.核桃奶油義大利麵

食材：義大利麵120克、核桃60克、鮮奶油100ml、蒜末1小匙

調味料：鹽、黑胡椒適量

做法：

核桃略切碎乾炒備用。義大利麵煮熟。鍋中小火炒蒜末，加入鮮奶油加熱，放入核桃與麵條拌勻，調味即可。核桃的堅果香會讓奶油味變得很有深度。

5.杏仁香煎鮭魚

食材：鮭魚排2塊、杏仁碎50克、檸檬1/4顆

調味料：鹽、黑胡椒、橄欖油

做法：

鮭魚排抹鹽與胡椒。平底鍋熱油，鮭魚皮面先煎至酥脆翻面，撒上杏仁碎續煎，起鍋前擠檸檬汁。杏仁讓口感更有層次，完全是餐廳等級。

杏仁香煎鮭魚也是餐廳等級料理。圖/123RF圖庫

6.腰果香料烤蔬菜

食材：腰果70克、南瓜200克、櫛瓜1條、紅椒1顆

調味料：橄欖油2大匙、鹽1/2小匙、義式香料適量

做法：

所有蔬菜切塊，與腰果拌入橄欖油與調味料。烤箱200度烤20–25分鐘即可。腰果吸收香料後會變得非常涮嘴。

結語

堅果入菜最大的魅力，在於它能讓料理瞬間升級，卻不需要高難度技巧。不論是中式快炒還是西式主餐，只要比例抓對、火候穩定，堅果就會替妳把「好吃」這件事完成一半。下次別再只把堅果當零食，讓它進廚房，妳會發現很有幸福感。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】