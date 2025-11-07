別再只煮蓮子銀耳湯！中醫博士推加2物更好 蓮子功效補氣益心、防失眠

蓮子好處多，紅蓮、白蓮功效又有何分別？食用有沒有禁忌？香港中醫師郭志華博士講解蓮子的功效、食用禁忌等。

蓮子性甘平、蓮子芯味苦偏寒

蓮子，是常見的中藥材，多用於煮粥、中式糖水和泡茶。一般以乾貨形式出售，鮮貨可當作零食。剛採下的蓮子有一層外皮、內裡有兩片淡黃色子葉。而中間的蓮芯味道較苦、性質偏寒，與性質甘平的蓮子截然不同。

看更多：龍眼乾別再只泡茶！桂圓加蓮子功效更厲害 1煮法改善失眠健忘、降虛火



廣告 廣告

蓮子10大功效！去濕、健脾、促進骨骼成長

蓮子含豐富的蛋白質及18種胺基酸，其中有7種是人體所需，還有膳食纖維、錳、葉酸、鉀、鎂、鋅及多種維他命。在中醫角度，蓮子性平、味甘，略帶澀味。具有去濕、補氣養血、止瀉、健脾、益心、健腦和固精等功效。另外，蓮子的錳元素含量是成人一天所需的1.57倍，可促進骨骼成長、安神寧心及幫助生殖系統發育。

誰適合吃蓮子？

郭志華博士說，蓮子性平，基本上適合所有人士，而以下4類人服用可改善相關症狀。

腎虛人士：蓮子可補腎固精，改善因腎虛而導致的遺精（指不因性交而泄出精液，類近夢遺）、滑精（指夜間無發夢卻無意間泄流精液）。 白帶過多女士：蓮子具結精作用，女士如白帶過多、崩漏（經期嚴重失常、出血量多），也可改善。 身體發炎：蓮子可補血氣及五臟，從而提升抵抗力、減低炎症。 失眠人士：蓮子亦具鎮定作用，可幫助失眠、虛勞人士安神。

蓮子禁忌誰不適合吃？

便祕人士：蓮子偏補，有止痾（緩解腹瀉）、健脾作用。過量食用會加重便祕、腹脹情況。郭志華博士建議每天不應食用超過15克，約5～10顆。 腎病病人：蓮子具有豐富的礦物質，需要腎代謝，如腎功能差的人士，會加重負擔。 蓮子過敏人士：吃後容易導致惡心、嘔吐，或皮膚紅腫痕癢。

紅蓮、白蓮、蓮子芯怎麼分？功效如何？

郭志華博士補充，紅蓮是蓮子成熟後曬乾製成；白蓮子則是由紅蓮子加工去皮製成。因此功效相若。不過，白蓮子去了皮，少了澀味，味道較為甘甜，煮的時候更易熟爛；紅蓮子未去皮，味道較澀，肉質較硬。而中醫有云，紅色食物屬火，可入心、入血，因此，紅蓮子在益氣補血、促進血液生成的藥效上更勝一籌。

蓮子芯則性寒、味苦，有清熱、瀉心火的作用。因此對熱症病人、高血壓、煩躁和中暑人士適合。不過，身體質素較平性（面色膚澤、體形健壯及不易疲勞）的人，則不宜食用過量。

看更多：山楂、食用百合驗出禁用農藥！藥食兩用中藥材10%不合格



蓮子最佳配搭：芡實、百合

蓮子煮湯、甜品，郭志華指出，蓮子配搭芡實，可加強健脾益氣，補腎固精的功效，對改善夜尿頻繁、大便稀爛和泄瀉效果更佳。而蓮子配搭百合，可加強養心安神功效，對改善肺陰虛（乾咳、痰少、痰中帶血或口乾聲沙等症狀）、腎虛的咳嗽，失眠功效更佳。

蓮子挑選祕訣

外觀完整、沒有破裂，外觀（去皮蓮子）呈米黃色，蒂頭呈咖啡色。

觸感乾爽、不黏手及結實。

聞起來味道清香。

蓮子怎麼煮？

乾蓮子：將蓮子放進熱水，讓其吸水後膨脹及軟化，便可去除苦味及容易熟爛。

新鮮蓮子：先用水沖洗，去除蓮芯（市面上購買的蓮子一般已去芯），把蓮子放進滾水，待沸騰後轉小火煮20分鐘，熄火蓋上蓋子燜煮約10分鐘即可煮至軟爛。

看更多：冰糖燉梨功效清熱生津、安神！香港人教冰糖燉梨做法 電鍋熬煮超簡單



更多內容：【飲茶好處】體虛飲紅茶燥熱綠茶減肥飲咩？腸胃差健康飲茶3建議

文章授權轉載自《香港01》。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

更多健康2.0報導

「髮量王者」趙露思養髮聽媽媽的話 1物每天吃1湯匙就夠

天后蔡健雅昔1習慣害身體發炎、皮膚過敏！專家示警：恐胰島素阻抗

非洲豬瘟解禁立冬吃豬肉安全嗎？資深獸醫教你挑！溫體豬「三關鍵」



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章