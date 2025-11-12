別再只看台積電！EPS最高8.22 3家AI基建「隱形冠軍」偷偷發大財

財經中心／師瑞德報導

汎銓、聖暉*、和椿三家公司Q3獲利齊創高，從半導體材料分析、無塵室工程到AI機器人應用，全面卡位先進製程與智慧工廠浪潮，海外布局、產線升級雙軌並進，為台灣科技供應鏈注入強勁成長動能。（示意圖／PIXABAY）

2025年第三季，台灣電子與半導體產業的供應鏈迎來亮眼表現，多家業者不僅繳出獲利新高的成績單，更進一步揭示未來營運佈局與產業趨勢。從無塵室工程龍頭聖暉*、半導體材料分析專家汎銓，到自動化機器人解決方案的和椿，各自聚焦AI、先進製程、智慧工廠等熱門領域，展現出台灣高科技供應鏈在全球競爭中的韌性與成長潛力。以下帶您逐一掌握各家公司第三季表現與展望。

汎銓：深化海外據點，鎖定「埃米時代」先進製程需求

半導體材料分析龍頭汎銓科技（6830）於第三季合併營收達5.77億元，季增5.89％、年增11.27％，稅後淨利3,053萬元，每股盈餘（EPS）0.59元，雙雙改寫歷史同期新高。主力業務材料分析（MA）受惠於客戶對「埃米世代」製程技術研發的迫切需求，推升旗下海外據點包括美國、日本與中國的分析量能。10月合併營收1.72億元，年增6.74％，即使遇上連假與中國十一長假等不利因素，表現仍不減；累計前十月營收達17.58億元，年增8.29％，同樣創下同期新高。

汎銓強調，其SAC-TEM高階電子顯微鏡分析中心即將於年底投入營運，屆時將提供半導體、矽光子與AI晶片研發更完整的分析平台，有望鞏固其在全球高階分析市場的地位。未來將持續聚焦四大成長動能：先進製程材料分析、矽光子定位量測、美國AI客戶需求開發，以及海外據點拓展，為中長期營運注入穩健成長動能。

聖暉*：台美東南亞建廠動能強勁，第三季獲利創新高

無塵室與廠務工程整合大廠聖暉工程科技（5536）第三季營收110.4億元，年增45％，稅後淨利達10.2億元，年增62％，EPS達8.22元，不僅創下歷年同期新高，也反映公司在台灣、美國、東南亞等地建廠接單能量旺盛。尤其半導體、電子零組件及資料中心等客戶釋出大量新建與擴廠需求，推升台灣地區營收年增高達94％。

聖暉*表示，透過強化工程管理與供應鏈整合、優化專案施工效率，以及引進高階機電人才，成功提升整體毛利率至18％、營業利益率14％的水準。公司亦宣布上半年將配發每股現金股利5.5元，高於去年同期，預計2026年2月發放，回饋股東豐厚成果。展望第四季，隨著AI與高速運算推升先進製程與資料中心擴建需求，公司全球化佈局與深厚技術實力有望進一步驅動業績成長。

和椿：AI機器人解決方案崛起，搶攻第二曲線

專注於AI與機器人應用的和椿科技（6215）第三季營收7.05億元，年增50.71％，EPS 0.63元，稅後淨利年增23.64％，創下近三年同期獲利新高。累計前三季營收17.94億元，年增62.54％，主要來自設備與模組事業體，以及智慧搬運與服務型機器人的高附加價值產品出貨成長所帶動。儘管增加行銷與人力成本，和椿仍靠營收規模擴大與匯兌利益支撐，繳出毛利率24％、營業利益率與稅後淨利率皆達7％的穩健成績。

10月單月營收2.28億元，年增75.5％，再次刷新同期紀錄。和椿指出，AI與自動化正在加速融合，智慧物流、導覽、清潔等應用需求激增，半導體與電子廠區導入AI定位與感知功能的智慧搬運機器人成為主流。旗下F系列無人堆高機、U系列頂升搬運機器人，已實際部署於高科技產線，替代傳統人力作業，提升效率與安全性。

展望未來，和椿將整合設備組件與機器人事業處，提供一站式自動化解決方案，涵蓋搬運、清潔、MES智慧工廠系統等全方位應用。公司看準AI、半導體與電子產業的自動化轉型趨勢，持續拓展第二曲線，鞏固在AI機器人供應鏈的戰略地位。

從材料分析到無塵室建廠，再到智慧搬運與自動化解決方案，這三家公司的第三季財報不僅反映出當前高科技產業供應鏈的熱度，也勾勒出台灣科技業者在全球佈局與技術升級上的競爭優勢。隨著AI與半導體製程不斷推陳出新，未來成長動能仍值得期待。

