別再只說「幫我算命」了！AI算紫微、八字、星座塔羅指令全公開

編輯/李明真撰文

現在很多人嘴上說自己很理性，實際上卻一邊用 AI 算命，一邊安慰自己「我只是參考」。不得不說，AI出現之後，算命這件事變得前所未有地親民，不用排隊、不用燒香、不怕被說問太多，還可以半夜躺在床上，對著手機問人生方向。但真正的差別不在於「AI會不會算命」，而在於妳到底怎麼下指令。指令下得好，AI像一位邏輯清楚、口才極佳的命理老師；指令下得隨便，它就只會回妳一堆模稜兩可、看了安心卻沒什麼用的心靈雞湯。

AI只會照妳給的線索推理

先說一個很重要的觀念，AI並不是真的通靈，它能做的，是依照妳提供的資料與命理系統的邏輯，進行分析與推演。所以妳下指令時，越清楚說明背景、越具體說出妳想問的層面，得到的內容就越接近「有參考價值」，而不是那種放在誰身上都說得通的泛泛之談。換句話說，AI算命，其實是妳對自己人生理解程度的一面鏡子。

塔羅指令則更適合聚焦在單一問題。妳可以把背景、情緒狀態與妳真正卡住的點對AI一次說清楚。圖/123RF圖庫

如何請AI算紫微斗數？

以紫微斗數來說，很多人一開口就只問「幫我算命」，這樣的指令，AI只能給妳一個大概的人格分析，既安全又中性。如果妳想算得比較像樣，指令就要直接說清楚命盤條件與關心重點。

例如妳可以這樣描述：

「請以紫微斗數角度分析，假設命主為女性，國曆1992年6月18日上午 9 點出生，出生地為台北市，請著重解析命宮、夫妻宮與事業宮，並說明中年後感情與職涯可能的轉折方向。」

這類指令的重點，不只是給資料，而是清楚告訴AI妳想看的是哪幾個人生面向，讓它不會把力氣花在妳其實不在意的地方。

AI並不是真的通靈，它能做的，是依照妳提供的資料與命理系統的邏輯，進行分析與推演。圖/123RF圖庫

如何給AI下指令算八字？

如果是八字，邏輯又稍微不同一點。八字講究的是時間結構與五行流動，所以妳在下指令時，可以引導AI把重點放在運勢節奏，而不是單純的好壞判斷。

像是可以這樣請求：

「請以八字命理分析，命主為女性，西元1988年11月3日晚上10點出生，請解析日主強弱、五行平衡，並說明目前十年大運對工作穩定度與財務安全感的影響，用理性、分析型語氣說明。」

這種指令會讓AI比較像是在做結構分析，而不是直接跟妳說「今年很好」或「要小心小人」這種模糊結論。

也可以讓AI算星座與塔羅

談到星座與塔羅，AI反而更適合發揮，因為這兩套系統本來就偏向心理狀態與情境解讀。但即便如此，指令下得好不好，差別仍然很大。以星座為例，如果妳只說「幫我算星座運勢」，AI通常會給妳一段看了心情不錯、但三天後就忘記的內容。

妳可以改成這樣對AI下指令：

「請以西洋占星角度分析，太陽在天秤、月亮在摩羯、上升在巨蟹的女性，在面對關係選擇與安全感議題時，容易出現哪些內在拉扯？請以心理層面解析，而非單純運勢預測。」

這時候，AI給妳的就不只是運勢，而是一種自我理解的視角。

人生漫長難免產生困惑，AI給妳的，不一定是命定答案，但往往會是一條，讓妳更理解自己的路。圖/123RF圖庫

塔羅指令則更適合聚焦在單一問題。妳可以把背景、情緒狀態與妳真正卡住的點一次說清楚，例如：

「請以塔羅牌解讀的方式，模擬三張牌陣，分析一位35歲女性，在是否離開現職、轉換跑道這個問題上的內在恐懼、潛在優勢與短期建議，語氣請保持中立與現實導向。」

這樣的指令，會讓AI給妳一個有脈絡的思考框架，而不是單純告訴妳該或不該。

結語 AI告訴妳的是怎麼面對選擇

說到底，用AI算命，真正算的不是命，而是選擇。妳下指令的方式，反映的是妳對自己人生困惑的理解程度。當妳問得越具體，答案就越有用；當妳只是想被安慰，AI也會很貼心地安慰妳。關鍵在於，妳要的是逃避決定，還是輔助思考。

所以，下次再請AI幫妳算命時，不妨多花一分鐘，把問題說清楚。當妳願意誠實面對自己的困惑，用理性包裝神祕，用結構整理焦慮，AI給妳的，不一定是命定答案，但往往會是一條，讓妳更理解自己的路。

