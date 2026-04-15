別再只靠雞蛋！營養師推5種高蛋白蔬菜，減脂、護眼、顧腸道一次搞定

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綠花椰菜、菠菜、蘑菇、地瓜葉和金針菇，是蛋白質含量較高的蔬菜。（示意圖）

一提到補充蛋白質，很多人第一時間都想到雞蛋、雞胸肉或豆類，但營養師羅瑋如提醒，其實有些蔬菜不只富含纖維，本身也含有一定比例的蛋白質，對於減脂、護眼與腸道健康都能發揮加分效果。

1.綠花椰菜

綠花椰菜每100公克約含3到5公克蛋白質，而且維生素C含量高於柑橘類，但攝取過量可能會造成脹氣問題。

2.菠菜

菠菜每100公克約含2到3公克蛋白質，並含有維生素A、C、E與鐵質，是抗氧化高手。

3.蘑菇

蘑菇類每100公克約含2到3公克蛋白質，同時含有多醣體、維生素與多種礦物質，有助於穩定生理機能，促進腸道健康。

4.地瓜葉

地瓜葉每100公克約含3公克蛋白質，並富含葉黃素、玉米黃素，對於常使用3C產品者，有護眼幫助。

5.金針菇

金針菇每100公克約含2.7克蛋白質，除了提供基本蛋白質外，也富含膳食纖維，有助於減少脂肪吸收，還會幫我們的腸道做大掃除。

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這些蔬菜雖然不能完全取代肉類或蛋類的優質蛋白質，但對於正在減脂、想增加蔬菜攝取量，或是常外食的人來說，是非常好的「輔助型蛋白來源」。只要搭配均衡飲食與足夠水分攝取，就能在控制熱量的同時，兼顧蛋白質補充、代謝穩定與腸道健康，讓減脂過程更輕鬆也更健康。



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