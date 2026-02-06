別再吃結塊花生粉！50歲運將肝腎功能遭「一級致癌物」傷害 醫揭粉末致命真相

醫師警告，花生粉若結塊千萬要丟棄，因為一級致癌物黃麴毒素可能已混在裡面，有致命風險，圖為示意圖。（翻攝自PhotoAC圖庫）

台灣人用餐愛沾醬沾粉，但如果紛末結塊，還能吃嗎？腎臟科醫師洪永祥警告，只要結塊，有油耗味，就應立即丟棄。他特別提到，一名50歲計程車司機，突然覺得極度疲累、皮膚發癢、尿濃如茶，送急診肝指數飆高，追究原因竟是食用結塊的花生粉。洪永祥指出，食材磨成粉容易發霉，混入黴菌絲，不知不覺就把一級致癌物黃麴毒素吃下肚。

腎臟科醫師洪永祥昨（5日）在臉書粉專發文分享案例提到，一名年約50歲的計程車司機，平日身體健康，載客之餘就愛品嘗大街小巷的美食，身為「花生粉控」，割包、豬血糕、麻糬都是他的最愛，後來乾脆自己在家裡準備一大包花生粉，但近來開車沒多久就突然極度疲累、皮膚發癢、尿色深如濃茶，送到急診檢查，發現肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷。

廣告 廣告

洪永祥指出，醫師一度查不到該運將有任何病毒性肝炎或是脂肪肝，直到追查飲食習慣才發現，運將家中幾周前翻出一包半年前開過的花生粉，雖然粉末已結塊成了「一球一球」，還有淡淡油耗味，運將不捨得丟就經常拿來沾麻糬，豬血糕。

「這不是在省錢，這是在拿命跟黴菌賭博。」洪永祥表示，花生粉極可能有致命的黃麴毒素，「它在粉末裡可以偽裝得很好，你以為沒發霉，其實毒素早已滲透整包粉末。」還好運將經過治療，肝腎功能有改善，他也不敢再碰任何花生粉食物。

洪永祥說，當食物磨成粉，表面積會呈幾何級數增加，這意味著吸濕效率極高，會迅速吸附空氣中的水分，達到黴菌生長的標準，「更恐怖的是它正在孳生但肉眼難以辨識，整顆花生發霉你看得到，但花生粉發霉，黴菌絲會跟粉末混在一起，偽裝成『只是受潮結塊』」。

洪永祥指出，花生發霉產生的黃麴毒素，不僅是強烈的一級致癌物，還會誘導腎臟粒線體功能障礙，導致肝腎衰竭。黃麴毒素耐受溫度高達280度，就算用烤、炸，毒素依然穩如泰山。是同時讓肝、腎受傷的頂級殺手。

那麼該怎麼辦？洪永祥建議，「丟掉那些結塊的粉末」，買小包裝、保持乾燥、過期不吃。別讓你的身體，成為黴菌毒素的最後處理廠！

更多鏡週刊報導

神祕買盤扛了！「三大法人賣超192億」台股巨震700點收小跌 散戶瘋問：有誰砍在阿呆谷？

新莊街頭驚魂！「路怒鐵鎚男」莫名爆打騎士 落網曝超扯動機：以為他在瞪我

喝花酒助鍾文智查個資討債！「督察組長」也涉案 南港分局公布2官警懲處