別再吃農藥、害蟲了！專家授正確洗菜方法 泡水、加鹽超NG

菜要怎麼洗才能去除細菌、害蟲、農藥？加鹽、加蘇打粉有用嗎？菜要天天吃天天洗，做錯1步分分鐘愈洗愈髒！以下歸納9個洗菜謬誤並教你正確洗菜方法，別再吃進農藥。

清水浸泡蔬菜是錯的！

不少人以為相較清洗蔬菜，浸泡更有效去除污垢和除害劑殘留。不過，研究指出，蔬菜若浸水太久，反而會令溶於水中的除害劑再次滲回蔬菜中。香港食安中心也建議，「蔬菜浸泡時間一旦過長，清潔效果反而欠佳。」除了浸菜，還有哪些錯誤洗菜方法？

洗菜8大謬誤

浸菜愈久愈乾淨？

別以為長時間浸泡蔬菜，便能徹底去除農藥殘留。其實多數農藥是溶於水，若浸泡超過15分鐘，可能導致反向吸收，尤其葉菜。建議以流動水搓洗30秒以上，浸泡別超過10分鐘。

鹽水殺菌？

一般認為鹽水有效殺菌，但事實上鹽水只對部分細菌有效，而高濃度的鹽更可能破壞蔬菜的細胞壁，反使農藥滲入。

洗米水洗菜更安全？

洗米水被譽為「天然清潔劑」，內含維生素、礦物質、澱粉質等，有效去腥除油污鏽漬。但其實洗米水也可能含有蟲卵或微生物污染，去除農藥的效果亦有限，反而增加二次污染風險。

先切後洗更徹底？

有些人認為清洗大型蔬菜時，有些微細縫隙清洗不到，便先切後洗，擴大清洗面積。不過，這樣會令維他命B、C等水溶性營養素大量流失，切口亦易污染，建議還是先洗後切更妥當。

蔬果清潔劑比清水好？

市面有不少蔬果專用的清潔劑，聲稱去農殘效果更強。但部分清潔劑卻可能含化學成分，殘留風險更高。其實，根據美國FDA推薦，用清水搓洗30秒，可去除大部分水溶性農藥殘留。

去皮蔬菜不用洗？

即使蔬果進食前要去皮，也需要清洗，因為表皮的細菌或農藥，有機會在削皮時污染刀具，帶入果肉，建議應先沖洗再去皮。

燙青菜可替代清洗？

滾水燙青菜代替洗菜，高溫殺菌好像合情合理。不過，若蔬菜表面的污垢或農藥可溶入水中，同樣會污染蔬菜。針對草酸高的蔬菜，如菠菜，可先洗淨再燙1～2分鐘。

有機蔬菜不用洗？

有機種植總給人健康的印象，等於無農藥、健康衛生無污染。但有機蔬菜沒農藥，卻可能含天然肥料，如動物糞便或環境污染物，更需認真清洗。

綠葉菜洗葉子就好？

不少人認為菜莖或根部較平滑乾淨，略沖便可。但事實是根部，如菠菜根和莖縫隙，易藏泥土和蟲卵，更應掰開沖洗。

正確洗菜方法

流動水沖洗：食安中心分享，較佳的洗菜方法是以流動的清水徹底沖洗蔬菜，已能有效清除蔬菜表面的污染物，包括除害劑殘留。 刷洗表面及縫隙：對於表面較堅硬或凹凸不平的蔬果，如馬鈴薯，可用乾淨的刷子刷洗表面及縫隙，去除污垢和其他物質，包括除害劑和污染物。 勿用清潔劑：不建議使用配方洗滌劑或商業農產品清潔劑，因為這些有可能成為化學物殘餘的新來源。 去除外葉：農業部農業藥物毒物試驗所也指出，高麗菜剝掉兩三片外葉後，農藥殘留去除率已可達到90％以上。因此，基本上無須使用蔬果洗滌劑或蘇打粉等物質。

