別再唱衰！海鯤號測試紀錄影片公開 賴清德喊話全民支持國防發展





總統賴清德於臉書分享台船公布的「海鯤號」淺水潛航測試紀錄影片，表示看見台灣首艘國造潛艦逐步完成海測成果，令他深感振奮與感動。賴清德指出，影片完整呈現海鯤號出港整備、舵控操作及潛航測試等過程，並肯定海軍、台船與相關產業鏈團隊的專業與努力，強調未來將依循安全與品質原則，持續推動潛艦性能驗證與交艦進程，展現台灣守護海疆的決心。

賴清德指出，台船今天發布的「海鯤號」淺水潛航測試紀錄影片，相信許多國人朋友都和他一樣，看了相當感動。

賴清德表示，這支影片記錄了海鯤號出港整備、舵控操作、排氣下潛、到潛望鏡與天線桅管升降等測試，讓大家清楚看見我們第一艘潛艦國造的海測成果。

賴清德強調，而這些成果的背後，是海軍、台船與產業鏈夥伴的團結努力與專業投入。接下來，將依程序由淺入深，在安全與品質優先的前提下，完成全艦性能驗證，穩健推進後續交艦目標。

賴清德喊話國人，請大家繼續為所有夥伴加油，讓海鯤號持續航向藍色海疆，讓世界看見台灣守護家園的決心！

