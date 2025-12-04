別再問美軍會不會來！最新「雷根國防調查」：60%願承諾直接參與台灣防衛

美國最新民調，60%民眾同意美國政府承諾美軍直接參與台灣防衛。圖為美軍無人機在台灣周邊偵察巡弋。 圖：翻攝「X」@Oceanworldfree

[Newtalk新聞] 一項最新美國民意調查顯示，美國民眾對台灣的軍事防衛支持度持續上升，高達六成民眾同意美國政府承諾美軍直接參與台灣防衛，較去年成長12個百分點。凸顯美國國內對亞太盟友承諾的共識強化，儘管兩黨分歧在其他議題上明顯。

調查指出，若中國對台灣發動侵略，77%的美國人認為美國軍事介入至關重要，其中共和黨人支持率達81%、民主黨人為78%。這項由「雷根國防調查」（Reagan National Defense Survey）進行的民調，於2025年10月23日至11月3日執行，涵蓋2507名受訪者，透過電話與線上混合模式收集意見，並依美國人口普查數據加權調整。

在具體防衛措施上，支持度普遍上揚：74%贊成對中國實施經濟制裁（去年66%）；71%支持向台灣提供更多軍事裝備（去年56%）；70%同意將美軍資產移至該地區（去年58%）；62%支持設立禁飛區（去年51%）；最關鍵的是，60%受訪者願意承諾美軍直接參與台灣防衛（去年48%）。這些數據顯示，美國民眾對台灣議題的態度從2024年轉向更積極的介入姿態，兩黨間差異微小。

調查進一步分析支持理由，受訪者最常提及美國對戰略夥伴的承諾（23%），其次是捍衛民主與主權（16%），以及經濟供應鏈考量、遏止中國擴張及道德義務各佔14%。這反映出美國社會對台灣在全球供應鏈與民主價值中的戰略定位日益重視，尤其在中國軍事壓力加劇的背景下。

政策建議部分，報告強調美國應透過承認台灣獨立、經濟制裁及軍事援助等多管齊下，強化對中國侵略的嚇阻效果。調查專家指出，此趨勢可能影響未來美國國會對台軍售與外交政策的辯論。

「雷根國防調查」由雷根總統基金會暨研究所主辦、出資，每年進行調查，民調不僅聚焦台灣，還涵蓋廣泛國防議題。今年揭露調查樣本誤差率為±1.96個百分點，台灣相關問題涵蓋全樣本，數據顯示台灣部分支持率成長最為顯著，凸顯其在美中競爭中的關鍵性。

