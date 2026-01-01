別再問郭書瑤！春風跨年自爆「半夜偷哭」 急徵成家對象條件曝

娛樂中心／程正邦報導

春風（左）是玖壹壹成員中還沒結婚的，自曝很哈張景嵐（右），曾找她一起拍ＭＶ。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

本土天團「玖壹壹」邁入 2026 年，團員洋蔥與健志皆已步入婚姻殿堂，唯獨剩「春風」一人還在領單身號碼牌。跨年夜這天，他不再隱藏內心的孤單，感性許下「脫單」願望，更首度吐露在深夜滑手機時的滿腹辛酸。

「叔叔想成家」！喊話未成年迷妹：考個好學校吧

春風在社群平台發文坦言，每當深夜翻看留言板，發現清一色都是未滿 18 歲的「小妹妹」支持者時，心境格外複雜。「我每次半夜滑留言都會偷哭。」他無奈笑稱，雖然感謝粉絲的熱情，但自己即將步入 40 歲大關，「嚴格來說都能當妳們的爸爸了」，他由衷希望這群年輕女孩能專注學業，當一個對社會有貢獻且快樂的人。

大銀幕情侶成追憶！澄清與郭書瑤「只是閨蜜」

過去春風與郭書瑤因合作電影《請問，還有哪裡需要加強》大談台式戀愛，螢幕情侶形象深植人心，去年郭書瑤簽約加入玖壹壹成員春風所屬的經紀公司「混血兒娛樂」，多年熟識的他們從好友、乾哥乾妹的稱呼，到如今被傳出秘密戀愛，讓不少粉絲誤以為兩人真的在交往。

然而，隨著春風在跨年夜大動作「徵友」，也等同於再次澄清了這段緋聞。郭書瑤之前受訪也表示，兩人雖然感情極好，但並非戀人關係，「你們知道我喜歡什麼型」。面對身邊好兄弟相繼成家，春風坦言現在最渴望的是找到能攜手步入禮堂的對象，而非外界誤解的緋聞對象。

春風跨年夜PO文徵偶盼脫單，要新時代女性留言報名。（圖／翻攝自DR.T達特踢 A.K.A. 看你老師YouTube）

公開「3大條件」急徵新時代女性：盡情大膽留言！

為了終結孤單，春風大方列出「成家對象」的三項標準，希望吸引成熟的女性主動出擊：

1. 成熟有魅力： 告別幼稚，能與 40 歲的他產生靈魂共鳴。

2. 獨立自主： 擁有自己的生活重心與主見。

3. 大膽留言： 他呼籲符合條件的女性「別吝嗇」，趕快去佔領他的留言板，取代那些未成年迷妹。

網友熱議：反差萌叔叔最吸睛

貼文一出，網友紛紛敲碗：「沒想到春風這麼急！」、「看來跟瑤瑤真的沒戲了，廣大熟女有機會了」、「半夜偷哭太有畫面感」。也有網友開玩笑說，既然春風開出條件，大家可以幫忙標記身邊適合的「新時代女性」。

