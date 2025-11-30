別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％

健康中心／李紹宏報導

現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！

根據哈佛大學分析，經常飲用含糖飲料或汽水等超加工食品，會讓「早逝風險」增加約9％（示意圖／pexeles）

超加工食品太可怕！有哪些種類？

江守山醫師在臉書上表示，根據研究，發現超加工食品（UPF）是導致過早死亡和慢性疾病的主要原因之一，且這些食品通常含有5種甚至更多添加劑，例如甜味劑、防腐劑和色素。

何謂超加工食品？專家透露，即為經過「高度添加」與「多重工業處理」的食品。製造商為了增加風味和保存期限，往往會額外添加大量糖、鹽、油，以及色素、香料、防腐劑等多種化學成分。種類包含泡麵、加工肉品（香腸、雞塊等）、洋芋片、含糖飲料或汽水，以及蛋糕和冰淇淋。

醫師呼籲，盡量減少食用香腸或火腿等加工肉品。（示意圖／PIXABAY）

江守山醫師指出，在美國和英國，超加工食品是導致過早死亡的主要關聯原因，約佔這兩個國家過早死亡人數的14%。巴西利亞達西·裡貝羅大學的研究人員表示，這相當於美國每年約有12.4萬人過早死亡，而英國則有近1.8萬人過早死亡。

蛋糕、麵包等都是超加工食品。（示意圖／PIXABAY）

哈佛追蹤證實：超加工食品讓早逝風險增加多少？

江守山醫師提到，雖然研究人員表示，無法完全確定超加工食品是導致過早死亡和慢性疾病的「直接原因」，然而，將這些食物在飲食中的比例，與所研究國家（澳洲、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞、墨西哥、英國和美國）的過早死亡率和疾病發生率進行比較，結果顯示二者之間有明顯關聯。

此外，江守山醫師補充，根據哈佛大學對11.4萬人的追蹤顯示，經常食用香腸、火腿者，早逝風險增加約13％；常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％。如果每日食用7份超加工食品，會比每日3份者的早逝風險高出約4％。

