別再太早訂！旅遊網站揭「最省錢機票」時機 不是週二也不是半年前

生活中心／黃書哲報導

年關將至，國人出國旅遊的次數不斷增加，許多人都會提早好幾個月預訂機票，不過國外旅遊網站根據數據統計指出，太早預訂可能不會讓你省到更多錢。

年關將至，國人出國旅遊的次數不斷增加。（示意圖／PIXABAY）

許多旅客覺得機票價格是隨機由演算法控制，但其實航空公司定價是有規律的。根據《EXPEDIA》近期發布的旅遊數據分析報告，週日是預訂機票的最佳時機，而且旅客預訂國內外航班最高可節省達17%，這項數據推翻了流傳已久的「週二午夜」訂票傳說。

至於什麼機票到底要提早多久預定才能搶到最優惠的票價呢？一般大家認為，國際航班應該要提前三到五個月預訂，不過報告中指出，以國際航班而言，最便宜的預訂時機多落在出發前18至29天。

還有普遍認為，夏末是出國旅遊的旺季，機票會是最貴的，但數據顯示，八月卻是機票最便宜的月份，聽到這結果可能會覺得不可思議，原因是八、九月的航班取消率最低，而八月的平均誤點時間也最短。因此，選擇在八、九月出國不僅可以省錢，還能減少各種干擾，使得八月出國成為意料之外的明智之選。

將來有要規劃出國旅遊的民眾，不妨試試看這些訂票小撇步，可能荷包省下不少錢。不過也提醒，天候、航班調度及突發事件，仍可能影響實際票價與航班狀況，旅客在規劃行程時，仍要保留彈性空間。

