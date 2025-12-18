別再嫌男友太色！中醫師揭「色男體質」竟藏多重好處

（記者張芸瑄／綜合報導）中醫師黛比（胡馨方）近日分享親密關係觀點，指出女性在選擇伴侶時「一定要找夠色的」。她解釋，男性若具備健康的性慾，通常代表身心狀態穩定、荷爾蒙平衡、壓力調節良好，因此在情緒與人際互動上也更容易維持穩定，不易因小事發脾氣，有助於提升親密關係品質。

黛比表示，性慾旺盛並非負面特質，而是一種身體能量充足的象徵。具備正常性慾的男性，通常精神飽滿、行動力強，在日常相處中也更主動積極，願意花時間陪伴另一半，這樣的特質能讓兩人之間的互動更為正向平衡。

廣告 廣告

圖／中醫師黛比（胡馨方）近日分享親密關係觀點，指出女性在選擇伴侶時「一定要找夠色的」。（翻攝 黛比中醫師IG）

她進一步指出，從中醫角度來看，性慾與「氣血循環」息息相關，氣血運行順暢時，人體氣場也更充足，外表自然散發陽光與自信，情緒狀態樂觀開朗。這樣的能量會感染伴侶，讓相處氛圍更輕鬆自在。

黛比強調，男人對伴侶展現性慾或「好色」的行為，並不等同於放蕩，而是健康生理機能與情感投入的體現，「這也代表妳對他真的有吸引力，他真心想愛妳、親近妳。」她提醒，健康的性互動不僅能強化情感連結，也是維持伴侶關係穩定的重要關鍵之一。

更多引新聞報導

Dora認了離開樂天桃猿！捲富商外遇傳聞後「暴瘦3字頭」 未來動向說了

才爆油污又出事！基隆暖暖溪驚見「白色泡沫」疑偷排

