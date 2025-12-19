別再嫌秋葵、山藥黏黏滑滑！它們是腸道最愛的修復寶藏

黏滑的山藥、秋葵富含膳食纖維，能幫助腸道修復，減緩身體發炎反應。

秋葵、山藥、木耳、海帶，這類濕濕、黏黏、滑滑的食物，讓許多人害怕。但基因醫師張家銘強調，它們富含可溶性膳食纖維，能抑制發炎基因，是讓免疫系統放鬆，幫助身體修復的寶藏食材。

張家銘醫師解釋，這些黏滑食物內含可溶性膳食纖維，像是果膠、植物膠、黏液型多醣、β葡聚糖，以及抗性寡糖。這些纖維會吸水形成膠狀，在腸道裡慢慢移動、停留得久，主要目標不是餵你熱量，而是餵你的益生菌。

當腸道菌吃到這些纖維，它們會製造短鏈脂肪酸，尤其是丁酸，不僅提供大腸細胞能量，還能抑制發炎基因，幫助免疫系統放鬆，讓身體有空間自我修復。

廣告 廣告

吃對纖維，你會發現不那麼容易餓。因為它會促使腸道分泌天然激素，能放慢胃的排空、穩定血糖，自然產生飽足感。這其實就是瘦瘦針模仿的生理路徑。

相反地，如果可溶性纖維不足，腸道菌就會改吃蛋白質或黏液，產生過多氨、胺類與次級膽汁酸，腸道屏障變薄，發炎訊號亂跑，可能引發胰島素阻抗、脂肪肝、腸躁症，甚至是大腸癌。

張家銘醫師建議，慢慢從增加纖維、多樣化營養來源、挑原型食物開始，讓腸道有時間適應。健康不是靠撐出來的，而是靠腸道被理解、被餵養。別再嫌那些濕濕、黏黏、滑滑的食物，它們正是腸道最想收到的修復訊號，照顧好腸道，它也會悄悄照顧你。



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／冬至煮湯圓總是不夠Q？很多人第一步就做錯！糖要先加還是後加？

正男報食事／蓋棉被才能做的純手工大陳年糕！鹹甜料理都Q彈迷人

演唱會前吃兩顆藍莓看得更清楚？藥師提醒這樣吃才有效