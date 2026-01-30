別再守著PS4！索尼發通知「升級PS5最佳時機」，列出豪華遊戲清單：沒升級玩不到

索尼最新遊戲主機 PS5 已經推出 5 年多的時間，雖然打破多項銷售紀錄，在去年 11 月確定總銷量達到 8,420 萬台，但與 PS4 花 5 年多時就賣出 1 億台相比，仍然有一段距離，可見還有不少玩家沒有選擇升級。而最近，就有玩家社群分享，自己在 PS4 上收到了一則官方通知，告訴玩家現在正是「升級到 PS5 主機的最佳時機」。

索尼希望更多玩家升級到 PS5。（圖源：PlayStation／Sony）

根據社群 X（推特）上的最新消息指出，索尼互動娛樂（SIE）最近似乎開始針對 PS4 主機的玩家發送一則特殊的系統通知。內容直接建議還沒升級主機的老玩家們，現在正是「升級到 PS5 主機的最佳時機」。

官方通知中，特別列出多款只能在 PS5 上玩道的遊戲陣容作為升級誘因。提到玩家可以體驗到熱門大作：《光與影：33號遠征隊》、《ARC Raiders》、《羊蹄山戰鬼》。同時也能為 2026 年即將推出的期待新作做好準備，像是《SAROS》、《007 First Light》以及《仁王 3》等強檔遊戲。還附上了 QR Code 引導玩家前往 PlayStation 官方網站查看最新的主機定價與優惠資訊。

當然，即便 PS5 上有許多新作吸引人。但目前大多數遊戲場商推出的遊戲，都仍然會包含上一代的 PS4。更別說多款熱門的線上服務類型遊戲《要塞英雄》、《Roblox》、《Apex英雄》…等，在 PS4 上的遊玩表現仍然十分流暢，因此部分玩家並沒有想要升級的打算。而先前索尼曾和米哈遊 HoYoverse 合作，針對《原神》停止支援 PS4 宣傳，提醒玩家在該遊戲停止支援 PS4 前盡快升級到 PS5 平台。