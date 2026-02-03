別再忌諱「過年吃藥」！春節慢性處方箋1/31開領：領藥日期怎麼算？藥量夠不夠這樣判斷





距離農曆新年不到1個月時間，面對春節長達9天的連假，民眾可能面臨藥物中斷風險。健保署特別提醒，持有慢性病連續處方箋的患者，最快這週六（1/31）就可以到各大醫院與診所提前領藥，確保治療不中斷、病情穩定。

避免過年斷藥 慢性病處方提前啟動

健保署表示，115年春節假期自2月14日至2月22日，期間部分醫療院所可能減少門診或暫停藥品調劑服務。

對需要長期規律服藥的慢性病患者而言，一旦藥物接續不上，可能導致血壓、血糖或心臟功能失控，嚴重時甚至增加急診或住院風險，因此務必提早準備。

依規定，只要民眾上一次領藥天數的最後一天，也就是藥品吃完的日期，落在2月14日至2月22日這段春節期間，就可自1月31日（含）起提前回診，請醫師開立下一次處方箋，或直接持慢性病連續處方箋，到特約醫療院所或健保特約藥局領取下個月的藥品，最多可提前14天領藥。

不是看日期，而是看「藥會不會吃完」

藥師公會全聯會也特別提醒民眾，判斷能否提前領藥的關鍵，不是看慢性病處方箋上標示的下次領藥日期，而是要確認「家中的藥品是否會在春節連假期間吃完」。

只要藥品最後一天落在年節期間，就符合提前領藥條件。

慢性病最怕自行停藥或間斷用藥，例如高血壓藥沒吃，可能導致血壓突然升高；糖尿病藥中斷，血糖易失控；心臟病患者停藥，更可能增加心血管事件風險。

規律服藥是穩定病情的關鍵，春節前先檢查藥量，就是保護健康最簡單也最重要的一步。

不會算藥量？社區藥師幫你看

若民眾不確定家中藥物是否足夠，藥師公會建議可直接攜帶藥袋或處方箋，到住家附近的社區藥局諮詢。藥師會依實際服藥天數與處方內容，協助判斷藥量是否足夠、是否符合提前領藥規定，並提醒正確服藥方式。

藥師公會表示，全台社區藥局密集分布，是民眾最方便取得用藥諮詢的第一線據點，不僅能協助調劑慢性病處方，也能幫忙整合用藥、避免重複服藥與錯誤使用。

別迷信「過年吃藥不吉利」，貿然停藥更傷身體

春節外出走春旅遊、拜年活動頻繁，部分長輩更迷信「過年吃藥不吉利」，於是自行減藥或停藥，造成血壓飆高、血糖失控，而緊急就醫。

台中慈濟醫院藥學部藥師沈逸婷指出，慢性病治療必須長期穩定控制，一旦藥物中斷或減量，容易發生病情反彈效應，造成身體更大負擔。

她叮嚀春節用藥，應遵守「記得吃、不少吃、注意吃」的用藥安全三大原則：

● 記得吃：善用手機鬧鐘或提醒工具，避免因外出拜年或旅遊行程繁忙而忘記吃藥。 ● 不少吃：切勿自行減藥或停藥，慢性病控制是長期抗戰，隨意調整藥量可能讓病情惡化。 ● 注意吃：過節飲食豐盛，團圓餐敘、進補習慣普遍，務必留意食物與藥物的交互作用。

沈逸婷提醒，酒精不宜與藥物同時服用，尤其止痛藥、降血糖藥及鎮靜安眠藥絕對不能配酒吃！

此外橘子、葡萄柚等柑橘類水果，會影響肝臟代謝藥物的酵素，服用降血壓或降血脂藥物的慢性病友應避免大量食用，以免藥物濃度過高增加中毒風險。

還有常見的當歸、人參等補品，也可能與抗凝血藥物產生交互作用，增加出血機率也要多小心。

