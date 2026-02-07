別再怕滑倒！基隆海門天險3月開修 砸2450萬打造安全新動線

俗稱「海門天險」的基隆市二沙灣砲台周邊步道年久失修，不僅步道長滿青苔、連木質扶手也腐朽不堪使用，基隆市政府3月起將展開步道整修，若一切順利可望於明年3月完工。（張志康攝）

俗稱「海門天險」的基隆市二沙灣砲台，早在民國72年就名列國定古蹟，是許多基隆市民日常運動、健身的好去處。但因為砲台周邊的步道破損、長青苔，就連木質扶手也已經腐朽，引發諸多民怨。基隆市政府向中央爭取預算，斥資2450萬元左右，將自今年3月起，展開第五次修復工程，若一切順利，可望於116年3月完工。

其實二沙灣砲台的相關維修工程，近年來陸續都在進行，早在113年就傳出市府有意展開二沙灣砲台的第五次修復工程。對此，國民黨籍議員呂美玲、韓世昱等人，都關心市府維修進度。

呂美玲指出，中正路通往砲台的步道年久失修，不僅步道長滿了青苔，每到下雨天就溼滑不堪，就連一旁的木質扶手都已經腐朽損壞，民眾行經常常險象環生。去年8月就爭取市府文觀局盡快展開相關工程的進行，但當時因為缺乏監造廠商，致使工程延宕。

主管二沙灣砲台的基隆市文化觀光局日前舉行施工說明會，將自今年3月起，展開二沙灣砲台的第五次修復工程。文觀局表示，本次修復工程，主要在保護並提升二沙灣砲台的環境品質，使其參觀動線更加安全，並保留其文化價值。初步規畫將工區劃分為三大部分，包括「壽山路入口及其連接步道區域」、「中正路入口及其連接步道區域」及「砲台及海門天險區域」。

其中，壽山路入口及中正路入口都將進行原有步道鋪面的拆除與更新，考量基隆的氣候環境，新鋪面將採用花崗岩，比較不易滋長霉菌及生苔，以提升道路的耐用性及安全性。另外，步道的扶手也將既有鐵件基座為基礎，改為不鏽鋼材質，更為堅固耐用。

砲台及海門天險區域則將進行局部修復工程，為提升景觀品質，也將整理全區眺望點植栽修剪，以維持視野的開闊性與美觀度。

這次修復工程總經費達2450萬元，其中中央核定65％，1592.5萬元的補助，基隆市政府自籌857.5萬元，工期約300個日曆天，若一切順利，可望於明年3月完工啟用。

