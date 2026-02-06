別再怪基因！醫點名4大「冤枉癌」：這癌症幾乎100%可預防

癌症真的是「運氣不好」或「基因註定」嗎？最新發表於頂尖期刊《Nature Medicine》的全球研究給出了震撼答案，全球約有37.8%的新發癌症，以及42-44%的癌症死亡，理論上可透過公共衛生與行為介入來避免。

這項由世衛組織（WHO）與國際癌症研究機構（IARC）整合185國數據的分析指出，若政策介入得當，近四成癌症本來「不必發生」。胸腔暨重症專科醫師黃軒呼籲，防癌不應只靠個人自律，國家更應強化疫苗、菸酒管制、空污防治與篩檢公平性等「四大支柱」。

吸菸、感染、酒精 三大因子撐起半壁江山

黃軒表示，該研究指出，37.8%的新發癌症可歸因於30個可調整風險因素，意味著若公共衛生策略完善，這些癌症本不必發生。其中，吸菸占15.1%、感染（如HPV、B型/C型肝炎、幽門螺旋桿菌）占10.2%、酒精攝取占3.2%，三項因素便涵蓋大部分可預防癌症案例。

研究提醒，癌症的高發與死亡，不僅是醫療科技問題，更是公共政策與生活環境長期累積的結果。

性別與地區差異明顯

其研究也顯示，男性可預防癌症比例高達45.4%，其中吸菸一項就占23.1%；女性可預防比例約29.7%，以感染為主要來源。地區上，東亞男性理論上有57.2%癌症可預防，反映公共衛生行為與政策執行的不均衡。研究強調，這並非基因或宿命差異，而是長期政策與環境管理的結果。

最該下手的四大「冤枉癌」

黃軒也說，肺癌、子宮頸癌、肝癌與胃癌為最值得優先防治的癌症。子宮頸癌幾乎100%可透過疫苗接種、抹片與HPV篩檢預防；肺癌與肝、胃癌則與吸菸、空氣污染及慢性感染密切相關。研究顯示，只要針對這些可避免因素進行有效干預，癌症發生率可大幅下降。

公共衛生是防癌關鍵

而研究結論也指出，癌症防治不僅依賴個人自律，而是集體選擇的結果：疫苗覆蓋、菸酒管制、空氣污染控制及公平可近的篩檢服務是四大支柱。

台灣的B型肝炎疫苗及國中女生HPV公費接種已成功降低相關癌症，但成人補打與男性HPV疫苗覆蓋不足仍存在階級差距。研究提醒，若公共衛生政策未能有效落實，許多原本可以避免的癌症仍將持續發生。

最後，黃軒強調癌症是可以預防，這份報告是對全球政府的嚴正提醒：癌症發生率與死亡率的增減，取決於國家是否願意將「不必發生的癌症」擋在門外，而非默默丟給個人承擔。