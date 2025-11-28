別再怪油脂 醫揭血管堵塞真凶！幾乎餐餐都在吃

蕭捷健醫師建議日常烹調可以使用初榨橄欖油等優質油脂，預防血管堵塞。（示意圖，pixabay）

減重醫師蕭捷健近日顛覆眾人觀念，指出大家老是把「油」當成血管堵塞的頭號戰犯，可是真正的禍首是精製澱粉與糖。他將血管內壁比喻成家裡的不沾鍋塗層，本來超光滑，結果一堆精緻澱粉吃下肚，引發劇烈的血糖波動與發炎反應，導致血管內壁粗糙受損，一旦「破皮」，壞膽固醇（低密度脂蛋白）就很容易黏上去，變成血管塞車的起點。

為何精緻澱粉會造成血管堵塞？

蕭捷健在臉書上點名，那個「披著低脂健康外衣」，每天在餐桌上對你笑咪咪的精緻澱粉，才是真正的隱形殺手。很多我們以為很清淡、沒什麼油脂的食物，其實暗藏了超多的精製澱粉，這才是傷害血管的主力軍。他特別強調精製澱粉與糖會引發胰島素阻抗，使得三酸甘油酯飆高，血管也跟著大發炎，內壁當然就變得脆弱不堪。研究數據也支持，以精製澱粉取代飽和脂肪並不能降低心血管風險，這表明血管內皮是否受傷才是問題的核心所在。

哪些食品可以保養血管？

蕭捷健建議想幫血管修復保養的話，從我們每天吃的油開始換起，頂級的初榨橄欖油和酪梨油都有很好的抗發炎效果，能幫忙修補血管內壁的損傷。煮飯時不妨把常見的大豆油換成這些優質好油。另外，深海魚油裡的Omega-3也是個好幫手，能有效鎮定血管發炎，減輕身體的傷害反應。不過他提醒初榨橄欖油千萬別拿去高溫爆炒，那樣可能會產生反式脂肪，反而變成血管的沉重負擔。

澱粉要何時吃才能吃得健康？

蕭捷健補充強調澱粉並非洪水猛獸，關鍵在於吃的時機點。如果你沒什麼活動，還大量猛吃精製澱粉，血糖就會像坐雲霄飛車，身體跟著發炎；但如果在運動前後適量補充，就能變成修復肌肉、補充體力的神隊友，血糖起伏也會比較平穩。他呼籲大家聰明選擇天然好油、少碰精製澱粉，這樣才是真正維持血管青春活力的秘訣。

