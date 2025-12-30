別再把中共軍演當演戲！張景森示警3異常「開戰隱憂」：這次的輪廓令人心驚

中國宣布自29日起展開「正義使命-2025」圍台軍演，截至今（30）日清晨6時為止，過去12小時內已偵獲共機130架次、共艦14艘、公務船8艘及1顆中共空飄氣球。針對不少民眾對此無感、淡化為政治恫嚇的行為，前政務委員張景森警告，軍事演習的本質從來不是一場耗資巨大的政治儀式，而是戰爭的「壓力測試」。張景森強調，「沒有一場勞師動眾的演習是為了謝幕，它們全都是為了開場」。

張景森透過臉書直言，不少台灣民眾、甚至政府都將這種演習淡化為「政治恫嚇」，但這樣的處變不驚卻有潛在警訊，那就是一種集體式的逃避，若對方突然由演習轉為戰爭突襲，台灣很可能在沒有充分準備的情況下瞬間崩潰。

基隆隊10050艇、10090艇對峙中國海警。（海巡署提供）

「軍事演習的本質從來不是一場耗資巨大的政治儀式，而是戰爭的『壓力測試』」，張景森強調，在軍事邏輯當中，沒有一場勞師動眾的演習是為了謝幕，它們全都是為了開場，簡而言之，演習就是實戰的「帶狀壓縮」。張景森補充，在講求多軍種的同步與精準的現代戰爭當中，任何大規模的兵力調動，必然包含檢驗指揮鏈、測試戰場空間與修正作戰程序的嚴肅目的，而這次中共軍演的輪廓就「清晰的令人心驚」。

張景森解釋，跟過去的軍演相比，這次中國多了「絞索式封鎖」，即拋去過往的點狀示範，而是演練「如何掐斷島嶼呼吸線」的封鎖網，且「全頻段壓制」結合了海空兵力與資電作戰，意在模擬未宣戰狀態下的高強度打擊。張景森警告，這早已溢出「示威」層次，而是敵人在我方門口，一寸一寸地對準擊發點。

中國發動「正義使命-2025」圍台軍演，交通部公布中共於台灣周邊海域進行軍演海域航行警示訊息軍演影響範圍。（交通部提供）

「最大的危機，是防禦機制的『生理性怠惰』」，張景森呼籲，真正致命的威脅，是社會普遍將軍演標籤化為「假象」之際，國家的整體韌性就會陷入怠惰。張景森認為，台灣在軍事方面應有高壓狀態下的實習，避免應變流程淪為紙上談兵，再來就是經濟與基礎設施層面的承壓測試，以防戰時直接崩解的風險，最後則是社會心理的養成，否則台灣將在機制尚未熱機完成的狀態下，被迫承受第一波毀滅性衝擊。

張景森強調，並不是假裝威脅不存在，而是將威脅內化為國家的「肌肉記憶」，畢竟台灣雖然不用集體恐慌，但需要一種冷酷且清晰的共識，那就是「每一次中共軍演，都應被視為尚未扣下扳機的實戰準備」。張景森補充，戰爭從不等待觀眾準備好，它只會挑選那些還在睡夢中的人下手，因此把軍演當演戲，只會換來致命的鬆懈而非和平；「和平的基礎，從來不是建立在敵人的善意上，而是建立在我們隨時準備好面對最壞情況的自覺中」。

