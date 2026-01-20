別再把信心當口號：從國家安全戰略檢驗「三信心」／魯云湘

魯云湘（政策與戰略研究員）

長期以來，「戰鬥力建立在對政府與社會、對戰術與戰法、以及對體制的信心之上」，被視為一項近乎不證自明的命題。然而，若從國家安全戰略的角度重新審視，所謂的「三信心」並非戰鬥力的起點，而更像是一組結果指標，用以檢驗一個國家，是否具備清晰的戰略目標、可執行的行動方針，以及承擔風險的治理能力。

問題的關鍵，不在於信心是否重要，而在於：信心究竟能否被要求，還是只能被創造？

在國家安全戰略的層次，首先必須回答的從來不是如何動員社會情緒，而是三個更基本、也更現實的問題：

第一，國家要避免或達成的核心安全結果是什麼？

第二，為此願意承擔多高的成本與風險？

第三，在什麼條件下可以調整、止損，甚至重新定義行動目標？

唯有當這些問題被清楚界定，社會、軍隊與制度層面，才可能自然生成信心。反之，若戰略目標本身模糊不清，對信心的反覆要求，只會成為填補戰略空白的語言工具，使信心淪為口號，而非行動基礎。

從戰略層次觀察，「三信心」其實各自對應不同的結構檢驗。

對政府與社會的信心，並非單純的情感支持，而是社會是否相信國家知道自己在保護什麼，以及為何這樣的代價值得承擔。若戰略敘事前後矛盾，或刻意模糊成本與風險，社會信心不可能長期存在。

對戰術與戰法的信心，則反映作戰方式是否真正服務於明確的戰略目標，而非僅僅展現能力或姿態。當作戰與戰略脫節，執行層往往會轉向自我風險管理，而非全然投入，這並非士氣問題，而是理性回應。

對體制的信心，是三者中最關鍵的一環。它檢驗的是國家是否具備戰時治理能力：責任是否能被承擔、失誤是否由制度吸收、指揮與法制是否能同步運作。若體制只在成功時集中權力、在失敗時迅速切割，這種信心在戰略上其實並不存在。

然而，戰略並非單方面的獨白。從現代的武裝衝突中觀察，可得知敵手的關鍵作為之一，正是透過認知作戰打擊對手的戰略清晰感。

認知作戰的核心目的，並非單純製造恐慌，而是透過模糊戰略目標、放大內部爭議，使社會無法回答「我們究竟要什麼」。一旦核心安全結果失去共識，對政府、對作戰、對體制的信心，便會同步動搖。此時，即便形式上仍存在戰略文件與政策宣示，「三信心」仍可能因敘事不穩而逐步流失，顯示戰略清晰感本身已成為競逐目標。

在實際運作中，這類認知作戰往往表現為一種熟悉的政治與輿論現象：

當危機升高時，公共討論逐漸從「我們要避免什麼風險」轉向「是否應該先爭論目標本身」，甚至反覆質疑既有戰略是否仍具正當性。此一過程未必來自單一資訊操弄，而是透過不斷放大分歧，使戰略目標本身陷入無法被穩定表述的狀態，進而降低社會對行動方向的集體理解。

信心雖然是心理狀態，但其生成往往建立在可感知的物質基礎之上。若戰略目標清晰，卻缺乏相應的資源配置，信心同樣難以自然生成。

問題不在於資源是否充裕，而在於戰略目標與資源配比是否相稱。當戰略要求超出可承擔的物質條件時，執行層通常會比決策層更早察覺這種落差，而這正是信心崩潰的起點。換言之，資源不足並非必然導致信心瓦解，但資源與任務嚴重錯配，幾乎必然侵蝕信心基礎。

在民主體制下，戰略目標的界定本身即伴隨政治競爭與社會爭議。此時，「三信心」的穩定性，已不僅是戰略清晰度的問題，更涉及社會契約是否仍具共識。

當社會對「核心安全結果」本身缺乏最低共識，例如究竟要維持現狀，還是追求特定政治目標，戰略清晰感便會隨政爭反覆被重新定義。在這種情況下，信心的動搖，並非單純來自戰略溝通不足，而是反映社會正在重新協商風險分配與責任承擔。

綜上，從國家安全戰略的角度看，「三信心」不應被視為戰鬥力的前提條件，而應被視為一項嚴格的結果檢驗。它檢驗的不是人民是否夠忠誠、官兵是否夠投入，而是國家是否先給出一個清楚、可執行、且值得承擔的戰略方向。

沒有清楚而明確的戰略目標與行動方針，下面不可能自然生成任何真正的信心；而當信心只能靠反覆呼籲維繫時，往往正意味著戰略本身尚未到位。

在國家安全領域，信心無法取代戰略，正如執行力無法補救方向不明；若將順序顛倒，最終消耗的，往往不是信心本身，而是制度與社會的承擔能力。（照片翻攝示意圖）

【本文為作者基於亞太安全與戰略研究獨立工作室研究觀點所進行之戰略分析。】