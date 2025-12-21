別再把自我耗盡！脫口秀主持人歐普拉：照顧好自己，才有力氣顧別人

美國脫口秀主持人歐普拉．溫弗蕾（Oprah G. Winfrey）出身貧困，童年曾遭受性侵，直到回到生父身邊才迎來人生轉機。未滿20歲、大學剛畢業的她進入電視圈，以出色口才成為新聞主播，後來主持脫口秀「歐普拉秀」每週吸引4000萬觀眾，並獲頒艾美獎終身成就獎。她在《關於人生，我確實知道》一書中分享人生體悟，提醒讀者：豐盛來自把握此刻，精彩源於真誠面對每一次呼吸。以下為原書摘文：







先滋養自己才有豐富養分



我其實一點也不像別人想像中那麼容易緊張。過去這些年來，我已經學會把我的能量聚焦於當下，全然覺知每一片刻正在發生的事，不再擔心什麼事該發生卻沒發生、什麼事出錯了，或者接下來會發生什麼。不過，因為我手頭上實在太多工作，如果我沒能找到一個紓壓的管道，我肯定會效率不彰，而且搞不好還會有點抓狂。

廣告 廣告

沒有人生來就該馬不停蹄，全力衝刺。這也是為什麼你若沒有給予自己足夠的時間與照顧，你的身體就會以生病或筋疲力竭的形式抗議。而我通常如何回歸原本的自己呢？我幾乎天天和蓋兒聊天。而且，我幾乎每天晚上都會點亮1、2支蠟燭，好好泡個熱水澡。這聽起來或許有點做作，不過，花1分鐘時間專心凝視燃燒中的蠟燭，同時好好放鬆、深呼吸，會讓整個人非常平靜。

每晚睡前，我都不會閱讀或觀看任何節目，包括夜間新聞，因為那會讓我感到焦慮。而且我不喜歡斷斷續續地做夢，為了確保睡眠品質，我醒著的時候一定會好好處理困難的情況。此外，我也會寫感恩日誌。在工作一天結束後，為了讓自己沉澱下來，我會閱讀一本好小說，或只是單獨靜坐，回歸我的中心——這就是我所說的「放空」。









身為女性，我們一直遭受洗腦，總是以對別人好為名，犧牲自己的一切。如果有一丁點好處剩下，我們才覺得或許可以為自己留一點。我們必須捨棄這些過去被灌輸的信念。我確實知道的是，你無法給出自己並未擁有的東西。你若任由自己身心耗竭到情緒低落與心靈空虛的地步，只剩下習慣驅使你行動，屆時每個人都會是輸家，尤其是你。

我曾經錄過一集節目，邀請一位人生教練來聊聊「自我照顧」的概念，也就是將自己的需求放在別人的需求之前，結果引來現場觀眾噓聲大起。現場的女士們光是聽到別人建議她們應該把自己的需求放在孩子的需求之前，就感到不滿了。

我中斷對談，進一步解釋，沒有人說你應該拋下孩子不管，放任他們挨餓。這位人生教練只是建議你應該先滋養自己，如此一來，你才有更豐富的養分提供給最需要你的人。這就跟飛機上的氧氣罩原理一樣，除非你先戴上氧氣罩，否則你根本沒有能力拯救別人。

所以，停下來，好好檢視自己的需求。清空思緒，讓自己放空，放下執著，提醒自己，這個當下是你唯一確實擁有的片刻。

身為女性，我們一直遭受洗腦，總是以對別人好為名，犧牲自己的一切。如果有一丁點好處剩下，我們才覺得或許可以為自己留一點。我們必須捨棄這些過去被灌輸的信念。我確實知道的是，你無法給出自己並未擁有的東西。你若任由自己身心耗竭到情緒低落與心靈空虛的地步，只剩下習慣驅使你行動，屆時每個人都會是輸家，尤其是你。

我曾經錄過一集節目，邀請一位人生教練來聊聊「自我照顧」的概念，也就是將自己的需求放在別人的需求之前，結果引來現場觀眾噓聲大起。現場的女士們光是聽到別人建議她們應該把自己的需求放在孩子的需求之前，就感到不滿了。

我中斷對談，進一步解釋，沒有人說你應該拋下孩子不管，放任他們挨餓。這位人生教練只是建議你應該先滋養自己，如此一來，你才有更豐富的養分提供給最需要你的人。這就跟飛機上的氧氣罩原理一樣，除非你先戴上氧氣罩，否則你根本沒有能力拯救別人。

所以，停下來，好好檢視自己的需求。清空思緒，讓自己放空，放下執著，提醒自己，這個當下是你唯一確實擁有的片刻。





將每次犯錯視為成長的契機



我歷盡艱難才領悟，我得停止許下新年新希望。我還記得2004年在日記裡寫下的新年新希望：「神啊，讓我認識愛。」但我隨後明白，一旦你那樣尋求愛，你不會被愛之箭擊中，而是受到無愛的打擊──這一切只為了讓你看看愛是否會出現。別許願得到勇氣，因為你將得到一堆迫使你不得不鼓起勇氣的遭遇。

因此我不再許願了。取而代之的是，我將新年視為提出重要問題的好時機，而這個問題可以做為明燈，在你的人生旅途指引方向：你是否問心無愧，成為你想成為的人？

幾年前，史戴曼和我曾經意見不合。我們對很多事的看法都有分歧，但這回茲事體大。我走進他的辦公室，說：「我不喜歡這樣。我真的很失望。」而他說：「嗯，這不是我想成為的人，所以你不必擔心這種事會再發生。」

這對我來說無疑是當頭棒喝。瑪雅．安吉羅總是問我：「你是真正的女人嗎？或者只是一個年華老去的女性？」真正的女人，真正的男人，一個真正的人會從自己犯的錯汲取教訓。唯有盡快學會，日後等那些錯誤換個樣貌又出現在你面前，你才不會再犯，重蹈覆轍。

正如史戴曼從我們的爭吵汲取教訓，從中獲得珍貴無比的自知之明，我們透過擁抱每個人生體驗，來享受我倆人生的黃金時光。而這是必然的結果，因為這正是這些人生體驗出現的原因。一切都自有其目的。

我邀請你捫心自問：「我想成為誰？」並重點標注「誰」這個字。答案將來自你的內在美德。我想成為不論在什麼情況下都舉止優雅的人。還是，我想成為瑪雅．安吉羅在詩中描寫的不平凡女人：「當你看到我經過／總是以我為傲。」

坦白說，我相信自己正在成為我想成為的女人。那不代表這條路毫無崎嶇，也不代表我從未犯過錯。我只是將每一次犯錯視為成長的契機，是人生旅程中不可或缺的體驗。

（本文摘自／關於人生，我確實知道⋯⋯歐普拉的生命智慧（增訂版）／天下文化）（首圖來源：Oprah Winfrey臉書粉絲頁）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

晚年不交朋友，也不串門子？人生下半場的高級活法：不合群也可以

人生一帆風順其實沒有比較好？哲學家揭真相：小心有毒的「快車道」



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為別再把自我耗盡！脫口秀主持人歐普拉：照顧好自己，才有力氣顧別人